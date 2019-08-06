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بلدية "العارضة" تكشف حقيقة الأصوات المرعبة الصادرة من خزان "المطل"

قالت إنه لا يوجد في الحديقة خزان كما هو ظاهر في مقطع الفيديو

كشفت بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان لـ"سبق" حقيقة ما يتم تداوله عن وجود خزان ماء بمطل المحافظة، تصدر منه أصوات مخيفة، يُقال إنها لـ"الجن"، ونفت ذلك موضحة أنه لا يوجد في الحديقة خزان كما هو ظاهر في مقطع الفيديو، وإنما يوجد خزان آخر من نوع "فايبر".

وكان رواد تطبيق "واتساب" قد تداولوا مقطع فيديو لخزان ماء مفتوح، أشاروا إلى أنه يقع في حديقة مطل محافظة العارضة، تصدر منه أصوات مرعبة من الداخل، قالوا إنها لـ"الجن"، وكان يوجد مجموعة من الأشخاص يرددون آيات من القرآن الكريم؛ وهو ما أثار حالة من الخوف لمرتادي المطل الذي يقصده الكثير من سكان المحافظة وخارجه، قبل أن تنفي "البلدية" الأمر.

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بلدية "العارضة" تكشف حقيقة الأصوات المرعبة الصادرة من خزان "المطل"
سبق

كشفت بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان لـ"سبق" حقيقة ما يتم تداوله عن وجود خزان ماء بمطل المحافظة، تصدر منه أصوات مخيفة، يُقال إنها لـ"الجن"، ونفت ذلك موضحة أنه لا يوجد في الحديقة خزان كما هو ظاهر في مقطع الفيديو، وإنما يوجد خزان آخر من نوع "فايبر".

وكان رواد تطبيق "واتساب" قد تداولوا مقطع فيديو لخزان ماء مفتوح، أشاروا إلى أنه يقع في حديقة مطل محافظة العارضة، تصدر منه أصوات مرعبة من الداخل، قالوا إنها لـ"الجن"، وكان يوجد مجموعة من الأشخاص يرددون آيات من القرآن الكريم؛ وهو ما أثار حالة من الخوف لمرتادي المطل الذي يقصده الكثير من سكان المحافظة وخارجه، قبل أن تنفي "البلدية" الأمر.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
12:13 AM

بلدية "العارضة" تكشف حقيقة الأصوات المرعبة الصادرة من خزان "المطل"

قالت إنه لا يوجد في الحديقة خزان كما هو ظاهر في مقطع الفيديو

A A A
قاسم الخبراني - جازان
2
6,337

كشفت بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان لـ"سبق" حقيقة ما يتم تداوله عن وجود خزان ماء بمطل المحافظة، تصدر منه أصوات مخيفة، يُقال إنها لـ"الجن"، ونفت ذلك موضحة أنه لا يوجد في الحديقة خزان كما هو ظاهر في مقطع الفيديو، وإنما يوجد خزان آخر من نوع "فايبر".

وكان رواد تطبيق "واتساب" قد تداولوا مقطع فيديو لخزان ماء مفتوح، أشاروا إلى أنه يقع في حديقة مطل محافظة العارضة، تصدر منه أصوات مرعبة من الداخل، قالوا إنها لـ"الجن"، وكان يوجد مجموعة من الأشخاص يرددون آيات من القرآن الكريم؛ وهو ما أثار حالة من الخوف لمرتادي المطل الذي يقصده الكثير من سكان المحافظة وخارجه، قبل أن تنفي "البلدية" الأمر.

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