لدعم السوق المحلي.. وصول 40 ألف رأس ضأن قادمة من إسبانيا

ضمن جهود "البيئة" الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصول إرساليتين من الضأن عبر ميناء جدة الإسلامي تضمّان 40500 رأس، خلال يومَي 23 – 24 / 8 / 1441هـ، ليبلغ عدد المواشي المفسوحة منذ بداية شهر أبريل 134101 رأس، ضمن جهود الوزارة لدعم السوق المحلي والحفاظ على استقرار الأسعار.

وذكرت الوزارة، أن الباخرة الأولى قدمت من ميناء "كارتاجينا" الإسباني، وعلى متنها 21 ألف رأس، بينما ضمَّت الباخرة الثانية 19500 رأس قادمة من الميناء نفسه.

وبيَّنت أنه تم على الفور إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرساليتين والتأكّد من سلامتها صحياً، كما جرى سحب عيّنات من الدم وإرسالها للمختبر للتأكّد من سلامتها مخبرياً من الأمراض الوبائية.

وأفادت الوزارة بأنه بناءً على نتائج الفحص التي أثبتت سلامة الأغنام الواردة وملاءمتها صحياً، تم تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وتم فسح الإرساليات.