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وزير الدفاع الأمريكي: مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الوجود الإيراني في العراق وسوريا

"إسبر": الهجمات على مواقع لـ "ميليشيات حزب الله" كانت ناجحة

أكّد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر؛ اليوم الإثنين، أن بلاده اتخذت إجراءات هجومية ضدّ "جماعة ترعاها إيران"، وأن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية ضدّ الوجود الإيراني.

وقال إسبر؛ تعليقاً على الهجوم الأمريكي أمس، على مواقع لـ "كتائب حزب الله" المنضوية تحت "الحشد الشعبي" العراقي، إن "الهجمات كانت ناجحة، وأود أن أؤكد أنه خلال الحديث اليوم مع الرئيس دونالد ترامب؛ بحثنا خيارات أخرى، وأؤكد أننا سنتخذ إجراءات إضافية عند الضرورة للدفاع عن أنفسنا وردع الأعمال السيئة من قِبل الميليشيات أو إيران".

وأشار إسبر؛ إلى أنه تمّ استخدام مقاتلة "إف- 15" لتنفيذ الهجوم على ثلاثة مواقع غرب العراق، وعلى موقعيْن في شرق سوريا، وفقاً لـ (RT).

وزير الدفاع الأمريكي إيران الوجود الإيراني في العراق

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الدفاع الأمريكي: مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الوجود الإيراني في العراق وسوريا
سبق

أكّد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر؛ اليوم الإثنين، أن بلاده اتخذت إجراءات هجومية ضدّ "جماعة ترعاها إيران"، وأن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية ضدّ الوجود الإيراني.

وقال إسبر؛ تعليقاً على الهجوم الأمريكي أمس، على مواقع لـ "كتائب حزب الله" المنضوية تحت "الحشد الشعبي" العراقي، إن "الهجمات كانت ناجحة، وأود أن أؤكد أنه خلال الحديث اليوم مع الرئيس دونالد ترامب؛ بحثنا خيارات أخرى، وأؤكد أننا سنتخذ إجراءات إضافية عند الضرورة للدفاع عن أنفسنا وردع الأعمال السيئة من قِبل الميليشيات أو إيران".

وأشار إسبر؛ إلى أنه تمّ استخدام مقاتلة "إف- 15" لتنفيذ الهجوم على ثلاثة مواقع غرب العراق، وعلى موقعيْن في شرق سوريا، وفقاً لـ (RT).

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
08:17 AM

وزير الدفاع الأمريكي: مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الوجود الإيراني في العراق وسوريا

"إسبر": الهجمات على مواقع لـ "ميليشيات حزب الله" كانت ناجحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر؛ اليوم الإثنين، أن بلاده اتخذت إجراءات هجومية ضدّ "جماعة ترعاها إيران"، وأن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية ضدّ الوجود الإيراني.

وقال إسبر؛ تعليقاً على الهجوم الأمريكي أمس، على مواقع لـ "كتائب حزب الله" المنضوية تحت "الحشد الشعبي" العراقي، إن "الهجمات كانت ناجحة، وأود أن أؤكد أنه خلال الحديث اليوم مع الرئيس دونالد ترامب؛ بحثنا خيارات أخرى، وأؤكد أننا سنتخذ إجراءات إضافية عند الضرورة للدفاع عن أنفسنا وردع الأعمال السيئة من قِبل الميليشيات أو إيران".

وأشار إسبر؛ إلى أنه تمّ استخدام مقاتلة "إف- 15" لتنفيذ الهجوم على ثلاثة مواقع غرب العراق، وعلى موقعيْن في شرق سوريا، وفقاً لـ (RT).

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