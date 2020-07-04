أغلقت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، منزلًا سكنيًّا شعبيًّا مخالفًا بحي مشرفة به عمالة وافدة تمارس نشاط تخزين الأسماك تمهيدًا لتوزيعها وبيعها، وقد تم ضبط الموقع من خلال مراقبي البلدية بعد رصده، فيما سيتم استكمال الإجراءات النظامية حيالها. وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أن كمية الأسماك تقدر بحوالي طن، وتم إتلافها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية؛ حيث تظهر عليها علامات التلف والفساد. وأكد "الزهراني" حرص الأمانة على تقديم خدماتها لكافة سكان محافظة جدة، وكذلك الرقابة المستمرة على أمن وسلامة وصحة السكان وعدم التهاون بها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

شاهد من جدة.. إغلاق منزل شعبي حوّلته عمالة وافدة مخرنًا لأسماك فاسدة عبدالله الراجحي سبق 2020-07-04 أغلقت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، منزلًا سكنيًّا شعبيًّا مخالفًا بحي مشرفة به عمالة وافدة تمارس نشاط تخزين الأسماك تمهيدًا لتوزيعها وبيعها، وقد تم ضبط الموقع من خلال مراقبي البلدية بعد رصده، فيما سيتم استكمال الإجراءات النظامية حيالها.



وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أن كمية الأسماك تقدر بحوالي طن، وتم إتلافها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية؛ حيث تظهر عليها علامات التلف والفساد.



وأكد "الزهراني" حرص الأمانة على تقديم خدماتها لكافة سكان محافظة جدة، وكذلك الرقابة المستمرة على أمن وسلامة وصحة السكان وعدم التهاون بها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441 12:07 PM

شاهد من جدة.. إغلاق منزل شعبي حوّلته عمالة وافدة مخرنًا لأسماك فاسدة رصده مراقبو بلدية العزيزية الفرعية في حي مشرفة.. مصادرة طن وإتلافه





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أغلقت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، منزلًا سكنيًّا شعبيًّا مخالفًا بحي مشرفة به عمالة وافدة تمارس نشاط تخزين الأسماك تمهيدًا لتوزيعها وبيعها، وقد تم ضبط الموقع من خلال مراقبي البلدية بعد رصده، فيما سيتم استكمال الإجراءات النظامية حيالها.



وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أن كمية الأسماك تقدر بحوالي طن، وتم إتلافها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية؛ حيث تظهر عليها علامات التلف والفساد.



وأكد "الزهراني" حرص الأمانة على تقديم خدماتها لكافة سكان محافظة جدة، وكذلك الرقابة المستمرة على أمن وسلامة وصحة السكان وعدم التهاون بها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.