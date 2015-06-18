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دفن جثمان الرئيس المصري الأسبق "محمد مرسي" في مقابر شمال القاهرة

كان قد تُوفي إثر إصابته بنوبة قلبية عقب إلقائه كلمة أثناء جلسة محاكمته

دُفن صباح اليوم الثلاثاء، جثمان الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي؛ في مقابر الوفاء والأمل شمال شرقي العاصمة القاهرة.

وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أعلن وفاة "مرسي"، 68 عاماً، إثر إصابته بنوبة قلبية عقب إلقائه كلمة في أثناء جلسة محاكمته.

ونُقل جثمان "مرسي"؛ إلى مستشفى السجن بعدما حاول طبيب إسعافه في قاعة المحاكمة، لكن دون جدوى.

الرئيسية/ أخبار العالم

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دفن جثمان الرئيس المصري الأسبق "محمد مرسي" في مقابر شمال القاهرة
سبق

دُفن صباح اليوم الثلاثاء، جثمان الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي؛ في مقابر الوفاء والأمل شمال شرقي العاصمة القاهرة.

وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أعلن وفاة "مرسي"، 68 عاماً، إثر إصابته بنوبة قلبية عقب إلقائه كلمة في أثناء جلسة محاكمته.

ونُقل جثمان "مرسي"؛ إلى مستشفى السجن بعدما حاول طبيب إسعافه في قاعة المحاكمة، لكن دون جدوى.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
10:02 AM

دفن جثمان الرئيس المصري الأسبق "محمد مرسي" في مقابر شمال القاهرة

كان قد تُوفي إثر إصابته بنوبة قلبية عقب إلقائه كلمة أثناء جلسة محاكمته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,843

دُفن صباح اليوم الثلاثاء، جثمان الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي؛ في مقابر الوفاء والأمل شمال شرقي العاصمة القاهرة.

وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أعلن وفاة "مرسي"، 68 عاماً، إثر إصابته بنوبة قلبية عقب إلقائه كلمة في أثناء جلسة محاكمته.

ونُقل جثمان "مرسي"؛ إلى مستشفى السجن بعدما حاول طبيب إسعافه في قاعة المحاكمة، لكن دون جدوى.

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