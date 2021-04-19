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الموارد البشرية تدشن مبادرة "فطوركم يوصلكم"

في ظل إيقاف السُّفَر الرمضانية وتُنَفَّذ في سبع مدن بالمملكة

دشن وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الماجد، مبادرة "فطوركم يوصلكم"، التي تنفذها مؤسسة وقف "شباب خير أمة" للأعمال التطوعية، بإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة في إدارة التطوع.

وشهد التدشين حضور مدير إدارة التطوع بالوزارة مشاعل آل مبارك، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عثمان بن هاشم، والمدير التنفيذي رنا العنزي.

وتهدف المبادرة لإيصال عدد ثلاثة آلاف وخمسمائة وجبة إفطار يوميًّا طيلة أيام شهر رمضان المبارك للفئات المستهدفة من العمالة في مقرات سكنهم، والأربطة الخيرية والأوقاف.

وتُنَفَّذ المبادرة في سبع مدن داخل المملكة هي: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، وحائل، وأخيرًا الخفجي)؛ لا سيما في ظل إيقاف السُّفَر الرمضانية بسبب جائحة كورونا.

ويشارك في المبادرة ٥٠٠ متطوع يوميًّا، لتنظيم عملية التوزيع وفقًا للإجراءات الوقائية المبلغة من وزارة الصحة في عدد من المواقع بالمدن المشاركة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الموارد البشرية تدشن مبادرة "فطوركم يوصلكم"
سبق

دشن وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الماجد، مبادرة "فطوركم يوصلكم"، التي تنفذها مؤسسة وقف "شباب خير أمة" للأعمال التطوعية، بإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة في إدارة التطوع.

وشهد التدشين حضور مدير إدارة التطوع بالوزارة مشاعل آل مبارك، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عثمان بن هاشم، والمدير التنفيذي رنا العنزي.

وتهدف المبادرة لإيصال عدد ثلاثة آلاف وخمسمائة وجبة إفطار يوميًّا طيلة أيام شهر رمضان المبارك للفئات المستهدفة من العمالة في مقرات سكنهم، والأربطة الخيرية والأوقاف.

وتُنَفَّذ المبادرة في سبع مدن داخل المملكة هي: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، وحائل، وأخيرًا الخفجي)؛ لا سيما في ظل إيقاف السُّفَر الرمضانية بسبب جائحة كورونا.

ويشارك في المبادرة ٥٠٠ متطوع يوميًّا، لتنظيم عملية التوزيع وفقًا للإجراءات الوقائية المبلغة من وزارة الصحة في عدد من المواقع بالمدن المشاركة.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
08:13 PM

الموارد البشرية تدشن مبادرة "فطوركم يوصلكم"

في ظل إيقاف السُّفَر الرمضانية وتُنَفَّذ في سبع مدن بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الماجد، مبادرة "فطوركم يوصلكم"، التي تنفذها مؤسسة وقف "شباب خير أمة" للأعمال التطوعية، بإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة في إدارة التطوع.

وشهد التدشين حضور مدير إدارة التطوع بالوزارة مشاعل آل مبارك، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عثمان بن هاشم، والمدير التنفيذي رنا العنزي.

وتهدف المبادرة لإيصال عدد ثلاثة آلاف وخمسمائة وجبة إفطار يوميًّا طيلة أيام شهر رمضان المبارك للفئات المستهدفة من العمالة في مقرات سكنهم، والأربطة الخيرية والأوقاف.

وتُنَفَّذ المبادرة في سبع مدن داخل المملكة هي: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، وحائل، وأخيرًا الخفجي)؛ لا سيما في ظل إيقاف السُّفَر الرمضانية بسبب جائحة كورونا.

ويشارك في المبادرة ٥٠٠ متطوع يوميًّا، لتنظيم عملية التوزيع وفقًا للإجراءات الوقائية المبلغة من وزارة الصحة في عدد من المواقع بالمدن المشاركة.

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