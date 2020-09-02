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تقلّص عدد السكان في روسيا يصل ذروته العام الجاري.. 5 أضعاف

تقرير: ينخفض بـ158 ألف نسمة مما يُعد الحد الأدنى منذ عام 2006

من المتوقع أن يتقلص عدد السكان في روسيا العام الجاري بوتائر تزيد بمقدار 5 أضعاف عن وتائر العام الماضي، أما الفقر فسيزداد بنسبة 1%، ويبلغ نسبة 13.3% من العدد الإجمالي للسكان، على خلفية انتشار وباء الفيروس التاجي في روسيا والعالم.

جاء ذلك في التقرير الحكومي الخاص بخطة التنمية القومية، الذي أكد أن عدد السكان في روسيا لن يبدأ في الزيادة إلا بحلول عام 2022، وأن عدد سكان روسيا سيتقلص عام 2020 بـ158 ألف نسمة؛ مما يعد الحد الأدنى منذ عام 2006 حين تقلص عدد السكان بـ386 ألف نسمة.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم" يعتبر تقليص مستوى الفقر في البلاد حتى نسبة 6.5% بحلول عام 2030 أحد الأهداف الرئيسية في خطة التنمية القومية.

وذكر هذا الهدف للتنمية القومية في مرسوم وقّعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الموافقة الشعبية على إدخال تعديلات في الدستور الروسي.

يُذكر أن الرئيس الروسي كلف الحكومة الروسية بجعل خطتي التنمية القومية لعاميْ 2024 و2030 تتماشيان مع الأهداف المذكورة في المرسوم الرئاسي.

وقال ناطق باسم الحكومة إن جهاز الحكومة الروسية يعمل حاليًا على تنفيذ المتطلبات المذكورة في المرسوم الرئاسي.

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تقلّص عدد السكان في روسيا يصل ذروته العام الجاري.. 5 أضعاف
سبق

من المتوقع أن يتقلص عدد السكان في روسيا العام الجاري بوتائر تزيد بمقدار 5 أضعاف عن وتائر العام الماضي، أما الفقر فسيزداد بنسبة 1%، ويبلغ نسبة 13.3% من العدد الإجمالي للسكان، على خلفية انتشار وباء الفيروس التاجي في روسيا والعالم.

جاء ذلك في التقرير الحكومي الخاص بخطة التنمية القومية، الذي أكد أن عدد السكان في روسيا لن يبدأ في الزيادة إلا بحلول عام 2022، وأن عدد سكان روسيا سيتقلص عام 2020 بـ158 ألف نسمة؛ مما يعد الحد الأدنى منذ عام 2006 حين تقلص عدد السكان بـ386 ألف نسمة.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم" يعتبر تقليص مستوى الفقر في البلاد حتى نسبة 6.5% بحلول عام 2030 أحد الأهداف الرئيسية في خطة التنمية القومية.

وذكر هذا الهدف للتنمية القومية في مرسوم وقّعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الموافقة الشعبية على إدخال تعديلات في الدستور الروسي.

يُذكر أن الرئيس الروسي كلف الحكومة الروسية بجعل خطتي التنمية القومية لعاميْ 2024 و2030 تتماشيان مع الأهداف المذكورة في المرسوم الرئاسي.

وقال ناطق باسم الحكومة إن جهاز الحكومة الروسية يعمل حاليًا على تنفيذ المتطلبات المذكورة في المرسوم الرئاسي.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
08:56 AM

تقلّص عدد السكان في روسيا يصل ذروته العام الجاري.. 5 أضعاف

تقرير: ينخفض بـ158 ألف نسمة مما يُعد الحد الأدنى منذ عام 2006

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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من المتوقع أن يتقلص عدد السكان في روسيا العام الجاري بوتائر تزيد بمقدار 5 أضعاف عن وتائر العام الماضي، أما الفقر فسيزداد بنسبة 1%، ويبلغ نسبة 13.3% من العدد الإجمالي للسكان، على خلفية انتشار وباء الفيروس التاجي في روسيا والعالم.

جاء ذلك في التقرير الحكومي الخاص بخطة التنمية القومية، الذي أكد أن عدد السكان في روسيا لن يبدأ في الزيادة إلا بحلول عام 2022، وأن عدد سكان روسيا سيتقلص عام 2020 بـ158 ألف نسمة؛ مما يعد الحد الأدنى منذ عام 2006 حين تقلص عدد السكان بـ386 ألف نسمة.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم" يعتبر تقليص مستوى الفقر في البلاد حتى نسبة 6.5% بحلول عام 2030 أحد الأهداف الرئيسية في خطة التنمية القومية.

وذكر هذا الهدف للتنمية القومية في مرسوم وقّعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الموافقة الشعبية على إدخال تعديلات في الدستور الروسي.

يُذكر أن الرئيس الروسي كلف الحكومة الروسية بجعل خطتي التنمية القومية لعاميْ 2024 و2030 تتماشيان مع الأهداف المذكورة في المرسوم الرئاسي.

وقال ناطق باسم الحكومة إن جهاز الحكومة الروسية يعمل حاليًا على تنفيذ المتطلبات المذكورة في المرسوم الرئاسي.

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