شركة "كدسه" للملكية الفكرية تنجح في تسجيل أول علامة صوتية في الخليج

سابقة ريادية في دول مجلس التعاون

في سابقة ريادية في دول مجلس التعاون الخليجي، قامت شركة "كدسه" للملكية الفكرية بالحصول على أول شهادة لعلامة صوتية تجارية في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأصدرت (هيئة الملكية الفكرية) الشهادة لصالح شركة الاتصالات السعودية STC، وذلك وفقاً لنظام العلامات التجارية ولائحته التنفيذية المعمول به في مجلس التعاون الخليجي.

وقال رئيس مجلس إدارة "كدسه" للملكية الفكرية ناصر بن كدسه، في تصريح له إن "العلامات التجارية الصوتية أصبحت جزءاً أساسياً من الهوية، وإحدى أهم الركائز التي تعتمد عليها المنشآت في تمييز السلع والخدمات ومخاطبة الجمهور المستهدَف، وهي جزء محوري في تسويقها الداخلي والخارجي".

وأضاف: "تقوم معظم المؤسسات والشركات بابتكار هوية شكلية وصوتية تحتفظ بحقوق ملكيتها الفكرية، وتصنع الانطباع من خلال الإبداع في الهوية الصوتية، بل أن الكثير من الشركات بات الجمهور يميزها من خلال المقطع الصوتي الخاص بها".

كما أكد أهمية تسجيل العلامات التجارية بشتى أشكالها، قائلاً: "حفظ العلامات وتسجيلها يعزز من سلامة الاقتصاد وتصحيح الأسواق ومحاربة البضائع المقلدة وذات الجودة السيئة، وهذا أحد أهم أهداف منظمة التجارة العالمية".

وتحظى العلامات الصوتية المبتكرة بالحماية القانونية في المملكة، كما بقية العلامات بمفهومها الذي يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صُور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعة ألوان أو مزيج من ذلك أو أي إشارة أو مجموعة إشارات.

ودعت هيئة الملكية الفكرية، الراغبين من المنشآت والأفراد في تسجيل العلامات الصوتية المبتكرة إلى التقديم عبر موقعها الرسمي من خلال خدمات العلامات التجارية، واستكمال الإجراءات المطلوبة وصولاً إلى إصدار الشهادة إلكترونياً.

ويُذكر أنه قبل 83 عاماً، منذ صدور أول نظام للعلامات الفارقة في المملكة عام 1358هـ، حظيت (العلامات التجارية) بأهمية بالغة لدى السعودية لأنها من أهم العوامل التي تؤثر في نشاط السوق عبر تحفيز الابتكار وريادة الأعمال.

وتسعى (هيئة الملكية الفكرية) إلى تطوير الأنظمة وتحسين لوائح العلامات التجارية لتيسير ممارسة الأعمال المتعلقة بها.