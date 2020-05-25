"هلال جازان" تتلقى ٨٩٥ بلاغاً منها ١٩٣ حادثاً مرورياً منذ بداية رمضان

الفرق الإسعافية تباشر ٦٩٢ حالة طبية طارئة من مجمل هذه البلاغات

تلقت غرفة العمليات بالهلال الأحمر بجازان منذ أول يوم من شهر رمضان المبارك لهذا العام، (٨٩٥) بلاغاً، وباشرت الفرق الإسعافية (٦٩٢) حالة طبية طارئة من مجمل هذه البلاغات، تنوّعت ما بين حوادث مرورية ومرضية وحالات طبية أخرى قُدّمت الخدمة الإسعافية لها وتمّ نقلها إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

وكانت نسبة البلاغات للحوادث المرورية من مجمل البلاغات (١٩٣) بلاغاً تنوّعت ما بين تصادم وانقلاب وحالات دهس؛ حيث جاءت نسبة بلاغات التصادم الأعلى في مجمل الحوادث المرورية خلال هذه الفترة بـ (١٤٥) بلاغاً كانت إحصائية الإصابات والوفيات الناتجة منها في مواقع البلاغات (٢٠٤) مصابين تنوعت إصاباتهم ما بين حرجة ومتوسطة وبسيطة، وباشرت الفرق من مجمل هذه الحالات (١٤٥) حالة قدّمت لهم الخدمة الإسعافية ونقلتهم إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، بينما نقلت باقي الحالات عن طريق جهات أخرى قبل وصول الفرق الإسعافية.

وجاءت بلاغات حوادث الانقلاب في المرتبة الثانية بـ (٣٠) بلاغاً نتج عنها (٣٨) إصابة متنوعة، وباشرت الفرق الإسعافية من مجمل هذه الحالات (٣٠) إصابة قُدّمت لهم الخدمة الإسعافية والنقل إلى المستشفيات.

وجاءت حوادث الدهس في المرتبة الثالثة بـ (١٨) بلاغاً، ونتج عن هذه الحوادث (١٨) إصابة باشرت الفرق الإسعافية من هذه الحالات (١٤) إصابة قُدّمت لهم الخدمة الإسعافية وتمّ نقلهم إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، بينما كانت إحصائية الوفيات في مواقع البلاغات (٢٠) حالة وكانت أسباب الوفاة متنوعة ما بين مرضية وحوادث مرورية وغيرها.

كانت نسبة الوفيات الناتجة من الحوادث المرورية في مواقع البلاغات (٧) حالات وفاة.