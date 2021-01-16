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أندية الدوري تحقق نقاط الحوكمة.. وهيئة الرياضة: يستحقون الدعم

أعلن فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة نتائج المرحلة الثانية من تطبيق المعايير الإدارية والمالية الخاصة بنظام الحوكمة في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم التي تخول للأندية الحصول على دعم إضافي وفقاً لإستراتيجية دعم الأندية الرياضية المعلنة في شهر يوليو من عام 2019م.
ويحصل كل نادٍ وفقاً لهذه الإستراتيجية على مبلغ 20 مليون ريال في الموسم الواحد مقسمة بشكل شهري، في حال تطبيق إجراءات الحوكمة ومعاييرها المرتبطة بالإستراتيجيّة والقيادة والهيكلة الإداريّة والإدارة الماليّة والإدارة التشغيليّة، ومسؤوليّة أصحاب العلاقة والالتزام والتحكّم والمراقبة واللوائح الداخلية.
وأوضحت النتائج أن جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أصبحت مؤهلة للحصول على الدعم بعد تقييم شهر ديسمبر 2019م وحتى الثلاثة الأشهر المقبلة، الذي يستوجب أن يحصل النادي على نسبة تقييم لا تقل عن 2.5 من أصل 5 نقاط، وذلك على النحو التالي:
1 - الفتح: 4.64 نقطة.
2 - الأهلي: 4.20 نقطة.
3 - الشباب: 4.14 نقطة.
4 - الهلال: 4.09 نقطة.
5 - الفيحاء: 4.04 نقطة.
6 - الفيصلي: 3.97 نقطة.
7 - النصر: 3.89 نقطة.
8 - الرائد: 3.86 نقطة.
9 - الحزم: 3.47 نقطة.
10 - التعاون: 3.43 نقطة.
11 - الوحدة: 3.39 نقطة.
12 - أبها: 3.37 نقطة.
13 - الاتحاد: 3.28 نقطة.
14 - الاتفاق: 3.15 نقطة.
15 - ضمك: 3.14 نقطة.
16 - العدالة: 3.10 نقطة.


يشار إلى أن المعدل العام لتطبيق الحوكمة للأندية كافة ارتفع من 2.82 إلى 3.7 بنهاية شهر ديسمبر 2019م.

الهيئة العامة للرياضة الحوكمة أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أندية الدوري تحقق نقاط الحوكمة.. وهيئة الرياضة: يستحقون الدعم
سبق

أعلن فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة نتائج المرحلة الثانية من تطبيق المعايير الإدارية والمالية الخاصة بنظام الحوكمة في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم التي تخول للأندية الحصول على دعم إضافي وفقاً لإستراتيجية دعم الأندية الرياضية المعلنة في شهر يوليو من عام 2019م.
ويحصل كل نادٍ وفقاً لهذه الإستراتيجية على مبلغ 20 مليون ريال في الموسم الواحد مقسمة بشكل شهري، في حال تطبيق إجراءات الحوكمة ومعاييرها المرتبطة بالإستراتيجيّة والقيادة والهيكلة الإداريّة والإدارة الماليّة والإدارة التشغيليّة، ومسؤوليّة أصحاب العلاقة والالتزام والتحكّم والمراقبة واللوائح الداخلية.
وأوضحت النتائج أن جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أصبحت مؤهلة للحصول على الدعم بعد تقييم شهر ديسمبر 2019م وحتى الثلاثة الأشهر المقبلة، الذي يستوجب أن يحصل النادي على نسبة تقييم لا تقل عن 2.5 من أصل 5 نقاط، وذلك على النحو التالي:
1 - الفتح: 4.64 نقطة.
2 - الأهلي: 4.20 نقطة.
3 - الشباب: 4.14 نقطة.
4 - الهلال: 4.09 نقطة.
5 - الفيحاء: 4.04 نقطة.
6 - الفيصلي: 3.97 نقطة.
7 - النصر: 3.89 نقطة.
8 - الرائد: 3.86 نقطة.
9 - الحزم: 3.47 نقطة.
10 - التعاون: 3.43 نقطة.
11 - الوحدة: 3.39 نقطة.
12 - أبها: 3.37 نقطة.
13 - الاتحاد: 3.28 نقطة.
14 - الاتفاق: 3.15 نقطة.
15 - ضمك: 3.14 نقطة.
16 - العدالة: 3.10 نقطة.


يشار إلى أن المعدل العام لتطبيق الحوكمة للأندية كافة ارتفع من 2.82 إلى 3.7 بنهاية شهر ديسمبر 2019م.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
12:33 AM

أندية الدوري تحقق نقاط الحوكمة.. وهيئة الرياضة: يستحقون الدعم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة نتائج المرحلة الثانية من تطبيق المعايير الإدارية والمالية الخاصة بنظام الحوكمة في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم التي تخول للأندية الحصول على دعم إضافي وفقاً لإستراتيجية دعم الأندية الرياضية المعلنة في شهر يوليو من عام 2019م.
ويحصل كل نادٍ وفقاً لهذه الإستراتيجية على مبلغ 20 مليون ريال في الموسم الواحد مقسمة بشكل شهري، في حال تطبيق إجراءات الحوكمة ومعاييرها المرتبطة بالإستراتيجيّة والقيادة والهيكلة الإداريّة والإدارة الماليّة والإدارة التشغيليّة، ومسؤوليّة أصحاب العلاقة والالتزام والتحكّم والمراقبة واللوائح الداخلية.
وأوضحت النتائج أن جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أصبحت مؤهلة للحصول على الدعم بعد تقييم شهر ديسمبر 2019م وحتى الثلاثة الأشهر المقبلة، الذي يستوجب أن يحصل النادي على نسبة تقييم لا تقل عن 2.5 من أصل 5 نقاط، وذلك على النحو التالي:
1 - الفتح: 4.64 نقطة.
2 - الأهلي: 4.20 نقطة.
3 - الشباب: 4.14 نقطة.
4 - الهلال: 4.09 نقطة.
5 - الفيحاء: 4.04 نقطة.
6 - الفيصلي: 3.97 نقطة.
7 - النصر: 3.89 نقطة.
8 - الرائد: 3.86 نقطة.
9 - الحزم: 3.47 نقطة.
10 - التعاون: 3.43 نقطة.
11 - الوحدة: 3.39 نقطة.
12 - أبها: 3.37 نقطة.
13 - الاتحاد: 3.28 نقطة.
14 - الاتفاق: 3.15 نقطة.
15 - ضمك: 3.14 نقطة.
16 - العدالة: 3.10 نقطة.


يشار إلى أن المعدل العام لتطبيق الحوكمة للأندية كافة ارتفع من 2.82 إلى 3.7 بنهاية شهر ديسمبر 2019م.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,854
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,977
10 مليارات ..

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35,394
200 مليون

200 مليون

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