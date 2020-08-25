صدر قرار بترقية الرقيب محمد بن عوض الزهراني، إلى رتبة "رقيب أول" بإدارة الوافدين بجوازات منطقة مكة المكرمة.
"الزهراني" إلى رقيب أول بجوازات منطقة مكة
صدر قرار بترقية الرقيب محمد بن عوض الزهراني، إلى رتبة "رقيب أول" بإدارة الوافدين بجوازات منطقة مكة المكرمة.
اعلان
"الزهراني" إلى رقيب أول بجوازات منطقة مكةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-25
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
03:42 PM
"الزهراني" إلى رقيب أول بجوازات منطقة مكة
صدر قرار بترقية الرقيب محمد بن عوض الزهراني، إلى رتبة "رقيب أول" بإدارة الوافدين بجوازات منطقة مكة المكرمة.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
4,197
2.5 مليار ..
30 يناير
8,486
91 مليار ..
29 يناير
20,646
70 مليار ..
26 أكتوبر
24,921
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!
ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية
حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!
غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!
ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!
محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة
جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!
عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل
علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!
غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!
ابتسام منصور القحطاني