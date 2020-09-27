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"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 4 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، وشرورة، ويدمة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 4 مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، وشرورة، ويدمة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 4 مساءً.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
09:04 AM

"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 4 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، وشرورة، ويدمة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 4 مساءً.

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