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للمرة الثانية في 3 أيام.. قفزة قياسية في إصابات "كورونا" بفلوريدا

غداة إعلان 7 ولايات أمريكية زيادات مماثلة

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فلوريدا الأمريكية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا سجّل زيادة يومية قياسية، بلغت 11458 حالة اليوم السبت. وهي المرة الثانية في ثلاثة أيام التي يزيد فيها عدد الإصابات على 10000 حالة.

وجاء العدد القياسي الجديد في فلوريدا غداة إعلان سبع ولايات أخرى زيادات قياسية في الإصابات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا الذي قتل ما يقرب من 130 ألف أمريكي، وفقًا لـ"رويترز".

وأثار الارتفاع الأخير في الإصابات، ومعظمه في الولايات الجنوبية والغربية، مخاوف مسؤولي الصحة الذين دعوا إلى الحذر خلال الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال اليوم.

وفاقت الزيادة اليومية القياسية في عدد الإصابات في فلوريدا نظيرتها في كل البلدان الأوروبية خلال ذروة التفشي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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للمرة الثانية في 3 أيام.. قفزة قياسية في إصابات "كورونا" بفلوريدا
سبق

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فلوريدا الأمريكية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا سجّل زيادة يومية قياسية، بلغت 11458 حالة اليوم السبت. وهي المرة الثانية في ثلاثة أيام التي يزيد فيها عدد الإصابات على 10000 حالة.

وجاء العدد القياسي الجديد في فلوريدا غداة إعلان سبع ولايات أخرى زيادات قياسية في الإصابات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا الذي قتل ما يقرب من 130 ألف أمريكي، وفقًا لـ"رويترز".

وأثار الارتفاع الأخير في الإصابات، ومعظمه في الولايات الجنوبية والغربية، مخاوف مسؤولي الصحة الذين دعوا إلى الحذر خلال الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال اليوم.

وفاقت الزيادة اليومية القياسية في عدد الإصابات في فلوريدا نظيرتها في كل البلدان الأوروبية خلال ذروة التفشي.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
08:49 PM

للمرة الثانية في 3 أيام.. قفزة قياسية في إصابات "كورونا" بفلوريدا

غداة إعلان 7 ولايات أمريكية زيادات مماثلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في ولاية فلوريدا الأمريكية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا سجّل زيادة يومية قياسية، بلغت 11458 حالة اليوم السبت. وهي المرة الثانية في ثلاثة أيام التي يزيد فيها عدد الإصابات على 10000 حالة.

وجاء العدد القياسي الجديد في فلوريدا غداة إعلان سبع ولايات أخرى زيادات قياسية في الإصابات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا الذي قتل ما يقرب من 130 ألف أمريكي، وفقًا لـ"رويترز".

وأثار الارتفاع الأخير في الإصابات، ومعظمه في الولايات الجنوبية والغربية، مخاوف مسؤولي الصحة الذين دعوا إلى الحذر خلال الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال اليوم.

وفاقت الزيادة اليومية القياسية في عدد الإصابات في فلوريدا نظيرتها في كل البلدان الأوروبية خلال ذروة التفشي.

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