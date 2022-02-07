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"الصحة" تطلق برنامجاً مكثفاً في التعقيم المركزي

يشتمل على محاضرات نظرية وتدريب عملي

أطلقت وزارة الصحة البرنامج التدريبي المكثف في التعقيم المركزي (CSP) والمعتمد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر وطنية مميزة في مجال التعقيم المركزي، الذي يعتبر أحد البرامج الرئيسية في مكافحة العدوى، حيث يتم تنفيذ البرنامج على مدار شهرين تحت إشراف مختصين من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال، في مراكز تدريبية متميزة ومعتمدة في الرياض، والدمام، وجدة.

ويشمل البرنامج محاضرات نظرية وتدريباً عملياً مكثفاً على جميع خطوات إعادة معالجة الآلات والأدوات الجراحية والمناظير، واحتياطات الحد من انتقال العدوى وحماية العاملين الصحيين.

وتم اختيار (15) مرشحاً بعد إجراءات الفرز والمفاضلة بين المرشحين حسب معايير القبول في البرنامج كمرحلة أولى في تنفيذ .

ويستهدف البرنامج (45) موظفاً من منسوبي "الصحة" العاملين في أقسام مكافحة العدوى والتعقيم المركزي خلال عام 2022 وفقاً لخطة البرنامج في الوزارة.

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تطلق برنامجاً مكثفاً في التعقيم المركزي
سبق

أطلقت وزارة الصحة البرنامج التدريبي المكثف في التعقيم المركزي (CSP) والمعتمد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر وطنية مميزة في مجال التعقيم المركزي، الذي يعتبر أحد البرامج الرئيسية في مكافحة العدوى، حيث يتم تنفيذ البرنامج على مدار شهرين تحت إشراف مختصين من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال، في مراكز تدريبية متميزة ومعتمدة في الرياض، والدمام، وجدة.

ويشمل البرنامج محاضرات نظرية وتدريباً عملياً مكثفاً على جميع خطوات إعادة معالجة الآلات والأدوات الجراحية والمناظير، واحتياطات الحد من انتقال العدوى وحماية العاملين الصحيين.

وتم اختيار (15) مرشحاً بعد إجراءات الفرز والمفاضلة بين المرشحين حسب معايير القبول في البرنامج كمرحلة أولى في تنفيذ .

ويستهدف البرنامج (45) موظفاً من منسوبي "الصحة" العاملين في أقسام مكافحة العدوى والتعقيم المركزي خلال عام 2022 وفقاً لخطة البرنامج في الوزارة.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
02:46 PM

"الصحة" تطلق برنامجاً مكثفاً في التعقيم المركزي

يشتمل على محاضرات نظرية وتدريب عملي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة الصحة البرنامج التدريبي المكثف في التعقيم المركزي (CSP) والمعتمد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر وطنية مميزة في مجال التعقيم المركزي، الذي يعتبر أحد البرامج الرئيسية في مكافحة العدوى، حيث يتم تنفيذ البرنامج على مدار شهرين تحت إشراف مختصين من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال، في مراكز تدريبية متميزة ومعتمدة في الرياض، والدمام، وجدة.

ويشمل البرنامج محاضرات نظرية وتدريباً عملياً مكثفاً على جميع خطوات إعادة معالجة الآلات والأدوات الجراحية والمناظير، واحتياطات الحد من انتقال العدوى وحماية العاملين الصحيين.

وتم اختيار (15) مرشحاً بعد إجراءات الفرز والمفاضلة بين المرشحين حسب معايير القبول في البرنامج كمرحلة أولى في تنفيذ .

ويستهدف البرنامج (45) موظفاً من منسوبي "الصحة" العاملين في أقسام مكافحة العدوى والتعقيم المركزي خلال عام 2022 وفقاً لخطة البرنامج في الوزارة.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,466
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,986
38 مليار ..

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