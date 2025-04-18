"النقد": التعامل بالدفع الإلكتروني داخل المملكة آمن وبعيد عن الاحتيال

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما " اليوم عبر حسابها الرسمي بتويتر أن التعامل بالدفع الإلكتروني داخل المملكة آمن.

يأتي هذا في رسالة تطمينية من المؤسسة لمن يقوم بعملية الدفع الإلكتروني مطالبة بعدم التخوف من أي عمليات احتيال.

وأضافت المؤسسة أن ما يقصد بالأمان هنا هو أمان عمليات الدفع الإلكترونية السعودية من مخاطر الاحتيال، حيث إن الأنظمة والبرامج المستخدمة في المملكة يطبق عليها أعلى معايير الحماية، كما تم استخدام المحتوى بهدف تعزيز ثقة المتعاملين بنظم المدفوعات الإلكترونية في المملكة.