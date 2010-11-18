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الأرصاد: حالة مطر متوقعة على معظم مناطق المملكة اليومين القادمين

تكون متوسطة في الرياض وتبوك والحدود الشمالية والجوف وغزيرة في حائل

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: تشير التوقعات إلى حالة مطرية متوقعة على معظم مناطق المملكة، اعتباراً من صباح يوم غد الاثنين، تكون متوسطة في مجملها على: (تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والباحة، وجازان، والرياض، والشرقية)؛ بينما تكون غزيرة على: (حائل، والقصيم، وحفر الباطن، والقيصومة، ورفحاء)، وتستمر إلى صباح الثلاثاء القادم.

كما ستصدر الهيئة تقريراً مفصلاً فيما يخص التقلبات الجوية المتوقعة بإذن الله في نهاية الأسبوع الجاري بداية الأسبوع القادم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد: حالة مطر متوقعة على معظم مناطق المملكة اليومين القادمين
سبق

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: تشير التوقعات إلى حالة مطرية متوقعة على معظم مناطق المملكة، اعتباراً من صباح يوم غد الاثنين، تكون متوسطة في مجملها على: (تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والباحة، وجازان، والرياض، والشرقية)؛ بينما تكون غزيرة على: (حائل، والقصيم، وحفر الباطن، والقيصومة، ورفحاء)، وتستمر إلى صباح الثلاثاء القادم.

كما ستصدر الهيئة تقريراً مفصلاً فيما يخص التقلبات الجوية المتوقعة بإذن الله في نهاية الأسبوع الجاري بداية الأسبوع القادم.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
01:57 PM

الأرصاد: حالة مطر متوقعة على معظم مناطق المملكة اليومين القادمين

تكون متوسطة في الرياض وتبوك والحدود الشمالية والجوف وغزيرة في حائل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,814

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: تشير التوقعات إلى حالة مطرية متوقعة على معظم مناطق المملكة، اعتباراً من صباح يوم غد الاثنين، تكون متوسطة في مجملها على: (تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والباحة، وجازان، والرياض، والشرقية)؛ بينما تكون غزيرة على: (حائل، والقصيم، وحفر الباطن، والقيصومة، ورفحاء)، وتستمر إلى صباح الثلاثاء القادم.

كما ستصدر الهيئة تقريراً مفصلاً فيما يخص التقلبات الجوية المتوقعة بإذن الله في نهاية الأسبوع الجاري بداية الأسبوع القادم.

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