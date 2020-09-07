النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
بعد التنازل في الحق الخاص

صدور الأحكام النهائية بحق 8 مدانين في قضية مقتل خاشقجي: السجن لمدد 124 سنة

القبض على شاب أساء للعسكريات في فيديو "تيك توك"

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية قبضت على شاب؛ تم تداول فيديو يظهر فيه وهو يسيء للفتيات ساخرًا من دخولهن المجال العسكري.

الجهات الأمنية أحالت الشاب للجهة المختصة لإكمال اللازم حياله.

يُشار إلى أن الفيديو تم تصويره في برنامج "تيك توك"، وتم تداوله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القبض على شاب أساء للعسكريات في فيديو "تيك توك"
سبق

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية قبضت على شاب؛ تم تداول فيديو يظهر فيه وهو يسيء للفتيات ساخرًا من دخولهن المجال العسكري.

الجهات الأمنية أحالت الشاب للجهة المختصة لإكمال اللازم حياله.

يُشار إلى أن الفيديو تم تصويره في برنامج "تيك توك"، وتم تداوله.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
08:57 PM

القبض على شاب أساء للعسكريات في فيديو "تيك توك"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
28,993

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية قبضت على شاب؛ تم تداول فيديو يظهر فيه وهو يسيء للفتيات ساخرًا من دخولهن المجال العسكري.

الجهات الأمنية أحالت الشاب للجهة المختصة لإكمال اللازم حياله.

يُشار إلى أن الفيديو تم تصويره في برنامج "تيك توك"، وتم تداوله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,733
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,765
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,289
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,348

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة