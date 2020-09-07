القبض على شاب أساء للعسكريات في فيديو "تيك توك"

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية قبضت على شاب؛ تم تداول فيديو يظهر فيه وهو يسيء للفتيات ساخرًا من دخولهن المجال العسكري.

الجهات الأمنية أحالت الشاب للجهة المختصة لإكمال اللازم حياله.

يُشار إلى أن الفيديو تم تصويره في برنامج "تيك توك"، وتم تداوله.