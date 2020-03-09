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"البتال" يباشر عمله مديرًا لـ "مرور الأفلاج"

استقبل محافظ الأفلاج تركي الهزاني بمكتبه بالمحافظة اليوم الاثنين، مدير شعبة مرور الأفلاج المقدم فهد سالم البتال الذي يباشر عمله الجديد اليوم مديرًاً لمرور المحافظة.

ورحب الهزاني بالبتال متمنياً له التوفيق والسداد، ومثمناً في الوقت نفسه لمدير شعبة مرور الأفلاج السابق العميد عبدالله الحقباني الذي صدر قرار نقله مؤخرًاً لمرور الرياض جهوده المميزة طيلة عمله بالمحافظة .

يذكر أن البتال من الكفاءات الإدارية الأمنية المتميزة ويمتلك سجلاً حافلاً بالنجاح والإنجازات .

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"البتال" يباشر عمله مديرًا لـ "مرور الأفلاج"
سبق

استقبل محافظ الأفلاج تركي الهزاني بمكتبه بالمحافظة اليوم الاثنين، مدير شعبة مرور الأفلاج المقدم فهد سالم البتال الذي يباشر عمله الجديد اليوم مديرًاً لمرور المحافظة.

ورحب الهزاني بالبتال متمنياً له التوفيق والسداد، ومثمناً في الوقت نفسه لمدير شعبة مرور الأفلاج السابق العميد عبدالله الحقباني الذي صدر قرار نقله مؤخرًاً لمرور الرياض جهوده المميزة طيلة عمله بالمحافظة .

يذكر أن البتال من الكفاءات الإدارية الأمنية المتميزة ويمتلك سجلاً حافلاً بالنجاح والإنجازات .

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
03:19 PM

"البتال" يباشر عمله مديرًا لـ "مرور الأفلاج"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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استقبل محافظ الأفلاج تركي الهزاني بمكتبه بالمحافظة اليوم الاثنين، مدير شعبة مرور الأفلاج المقدم فهد سالم البتال الذي يباشر عمله الجديد اليوم مديرًاً لمرور المحافظة.

ورحب الهزاني بالبتال متمنياً له التوفيق والسداد، ومثمناً في الوقت نفسه لمدير شعبة مرور الأفلاج السابق العميد عبدالله الحقباني الذي صدر قرار نقله مؤخرًاً لمرور الرياض جهوده المميزة طيلة عمله بالمحافظة .

يذكر أن البتال من الكفاءات الإدارية الأمنية المتميزة ويمتلك سجلاً حافلاً بالنجاح والإنجازات .

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