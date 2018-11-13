"البشاري" يطالب بتشريع أممي يجرم التكفير والتطرف ويلاحق الدول الراعية له

قال إن قناة الجزيرة ناطق رسمي للجماعات الإرهابية وبوق إعلامي لقيادتها

نبَّه الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، الدكتور محمد البشاري، إلى إشكالية التعامل الحقوقي مع قدسية حرية الرأي والتعبير، وإطلاق التكفير المحرض على اقتراف جريمة القتل؛ إذ إن ضحاياه تعد بالآلاف، وخصوصًا في مجتمعات العالم الإسلامي.

جاء ذلك في مستهل الكلمة التي ألقاها "البشاري" في اللقاء الرابع لمجموعة الرؤية الاستراتيجية لروسيا والعالم الإسلامي في محج قلعة عاصمة داغستان الذي عُقد يومَي ١١ و ١٢ نوفمبر، الذي ترأسه فلاديمير فاسيلييف رئيس تتارستان رستم مينيخانوف، بحضور رئيس الجمهورية المضيفة ورئيس البرلمان الشيشاني.

واستنكر الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة ما تقوم به بعض القنوات الإخبارية التي لا تتحرى النباهة في التعامل مع الأحداث الإرهابية، وعلى رأسها قناة الجزيرة القطرية التي أصبحت الناطق الرسمي لجماعات القتال من القاعدة وداعش، وبوقًا إعلاميًّا لقياداتها المجرمة.

واعتبر "البشاري" إذاعة بيانات الجماعات المقاتلة اشتراكًا في وقوع الجرائم، مطالبًا المجتمع الدولي بأخذ مسؤوليته في اجتثاث كل أسباب الإرهاب بسن تشريع أممي يجرم التكفير والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، ويلاحق الدول الراعية له إما دعمًا ماليًّا أو إعلاميًّا، أو احتضان عناصره أو منابره الإعلامية.

وعن صورة الآخر في المناهج والمقررات الدراسية أوصى الدكتور محمد البشاري بأهمية تصحيح الصورة النمطية، والعمل عبر تحسين الآخر للقضاء على كل أسباب العنصرية وكراهية الآخر. مطالبًا بإعداد حقيبة تدريبية لرجال الدين من المسلمين والمسحيين، تؤهلهم بقيم السلم والتسامح، وتحقيق العيش الكريم المشترك والوئام الوطني.

ويشارك المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة في اللقاء الرابع لروسيا والعالم الإسلامي بوفد يرأسه الدكتور علي النعيمي وأمينه العام الدكتور البشاري.

يُذكر أن مجموعة الرؤية الاستراتيجية لروسيا والعالم الإسلامي تم تأسيسها عام 2006 تحت قيادة الدبلوماسي الروسي يفجيني بريماكوف، والرئيس الأول لتتارستان مينتيمير شيميف، وذلك بعد انضمام روسيا لمنظمة التعاون الإسلامي كمراقب.

وتتكون المجموعة من 33 شخصية عامة من 27 دولة، من بينهم رؤساء حكومات سابقون، ووزراء خارجية، وعلماء دين من إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر ولبنان والمغرب والمملكة العربية السعودية وإيران والكويت ودول أخرى.