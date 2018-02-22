تمكنت شرطة محافظة القريات من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر قام بسرقة عددٍ من المركبات المتوقفة بالمنطقة الصناعية، حيث قام بتشليحها واستخدام قطعها لمركبة أخرى وبيع ما تبقى منها من قطع غيار. وفي تصريح للمتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، قال: "إن شرطة محافظة القريات تلقت بلاغات من مواطنين عن تعرض مركباتهم المتوقفة بالمنطقة الصناعية بالمحافظة للسرقة ولم يتهموا أحدًا بذلك". وأضاف: "وعلى الفور جرى تكثيف التحريات التي نتج منها ضبط مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد ثبوت تورطه بسرقة تلك المركبات وقيامه بتشليحها واستخدام أجزاء من قطع غيارها لمركبة أخرى وبيع القطع المتبقية، حيث أقرَّ بذلك وجرى إيقافه وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص". وأكدت شرطة منطقة الجوف حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

شرطة القريات تقبض على "أربعيني" سرق مركبات عدة بالمنطقة الصناعية عبدالرحمن العازمي سبق 2018-02-22 تمكنت شرطة محافظة القريات من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر قام بسرقة عددٍ من المركبات المتوقفة بالمنطقة الصناعية، حيث قام بتشليحها واستخدام قطعها لمركبة أخرى وبيع ما تبقى منها من قطع غيار.



وفي تصريح للمتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، قال: "إن شرطة محافظة القريات تلقت بلاغات من مواطنين عن تعرض مركباتهم المتوقفة بالمنطقة الصناعية بالمحافظة للسرقة ولم يتهموا أحدًا بذلك".



وأضاف: "وعلى الفور جرى تكثيف التحريات التي نتج منها ضبط مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد ثبوت تورطه بسرقة تلك المركبات وقيامه بتشليحها واستخدام أجزاء من قطع غيارها لمركبة أخرى وبيع القطع المتبقية، حيث أقرَّ بذلك وجرى إيقافه وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص".



وأكدت شرطة منطقة الجوف حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439 10:31 PM

شرطة القريات تقبض على "أربعيني" سرق مركبات عدة بالمنطقة الصناعية بعد بلاغات من مواطنين .. وقام بتشليحها واستخدام قطعها وبيعها كقطع غيار





A A A





9 مشاركة

تمكنت شرطة محافظة القريات من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر قام بسرقة عددٍ من المركبات المتوقفة بالمنطقة الصناعية، حيث قام بتشليحها واستخدام قطعها لمركبة أخرى وبيع ما تبقى منها من قطع غيار.



وفي تصريح للمتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، قال: "إن شرطة محافظة القريات تلقت بلاغات من مواطنين عن تعرض مركباتهم المتوقفة بالمنطقة الصناعية بالمحافظة للسرقة ولم يتهموا أحدًا بذلك".



وأضاف: "وعلى الفور جرى تكثيف التحريات التي نتج منها ضبط مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد ثبوت تورطه بسرقة تلك المركبات وقيامه بتشليحها واستخدام أجزاء من قطع غيارها لمركبة أخرى وبيع القطع المتبقية، حيث أقرَّ بذلك وجرى إيقافه وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص".



وأكدت شرطة منطقة الجوف حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.