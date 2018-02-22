النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة القريات تقبض على "أربعيني" سرق مركبات عدة بالمنطقة الصناعية

بعد بلاغات من مواطنين .. وقام بتشليحها واستخدام قطعها وبيعها كقطع غيار

تمكنت شرطة محافظة القريات من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر قام بسرقة عددٍ من المركبات المتوقفة بالمنطقة الصناعية، حيث قام بتشليحها واستخدام قطعها لمركبة أخرى وبيع ما تبقى منها من قطع غيار.

وفي تصريح للمتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، قال: "إن شرطة محافظة القريات تلقت بلاغات من مواطنين عن تعرض مركباتهم المتوقفة بالمنطقة الصناعية بالمحافظة للسرقة ولم يتهموا أحدًا بذلك".

وأضاف: "وعلى الفور جرى تكثيف التحريات التي نتج منها ضبط مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد ثبوت تورطه بسرقة تلك المركبات وقيامه بتشليحها واستخدام أجزاء من قطع غيارها لمركبة أخرى وبيع القطع المتبقية، حيث أقرَّ بذلك وجرى إيقافه وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص".

وأكدت شرطة منطقة الجوف حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة القريات تقبض على "أربعيني" سرق مركبات عدة بالمنطقة الصناعية
سبق

تمكنت شرطة محافظة القريات من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر قام بسرقة عددٍ من المركبات المتوقفة بالمنطقة الصناعية، حيث قام بتشليحها واستخدام قطعها لمركبة أخرى وبيع ما تبقى منها من قطع غيار.

وفي تصريح للمتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، قال: "إن شرطة محافظة القريات تلقت بلاغات من مواطنين عن تعرض مركباتهم المتوقفة بالمنطقة الصناعية بالمحافظة للسرقة ولم يتهموا أحدًا بذلك".

وأضاف: "وعلى الفور جرى تكثيف التحريات التي نتج منها ضبط مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد ثبوت تورطه بسرقة تلك المركبات وقيامه بتشليحها واستخدام أجزاء من قطع غيارها لمركبة أخرى وبيع القطع المتبقية، حيث أقرَّ بذلك وجرى إيقافه وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص".

وأكدت شرطة منطقة الجوف حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
10:31 PM

شرطة القريات تقبض على "أربعيني" سرق مركبات عدة بالمنطقة الصناعية

بعد بلاغات من مواطنين .. وقام بتشليحها واستخدام قطعها وبيعها كقطع غيار

A A A
عبدالرحمن العازمي - القريات
4
2,931

تمكنت شرطة محافظة القريات من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر قام بسرقة عددٍ من المركبات المتوقفة بالمنطقة الصناعية، حيث قام بتشليحها واستخدام قطعها لمركبة أخرى وبيع ما تبقى منها من قطع غيار.

وفي تصريح للمتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، قال: "إن شرطة محافظة القريات تلقت بلاغات من مواطنين عن تعرض مركباتهم المتوقفة بالمنطقة الصناعية بالمحافظة للسرقة ولم يتهموا أحدًا بذلك".

وأضاف: "وعلى الفور جرى تكثيف التحريات التي نتج منها ضبط مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد ثبوت تورطه بسرقة تلك المركبات وقيامه بتشليحها واستخدام أجزاء من قطع غيارها لمركبة أخرى وبيع القطع المتبقية، حيث أقرَّ بذلك وجرى إيقافه وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص".

وأكدت شرطة منطقة الجوف حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

شارك برأيك
51
258

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,170
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,345
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,939
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,401

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة