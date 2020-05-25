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للحد من كورونا.. مدير صحة نجران يتفقد نقاط الفرز البصري التي تُواصل أعمالها بالعيد

تقوم بفحص العلامات الحيوية للركاب للتأكد من صحتهم وتطبيقهم إجراءات السلامة

وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران بالإنابة ورئيس مركز القيادة والتحكم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن هميم، أمس، على المحاجر الصحية وعلى نقاط الفرز البصري على مداخل المنطقة، والتي تُواصل -بمشاركة الجهات ذات العلاقة- أعمالها في عيد الفطر المبارك من خلال إجراء الفحص البصري للقادمين للمنطقة من جميع الجهات.

وتقوم نقاط الفرز بفحص العلامات الحيوية للركاب؛ للتأكد من صحتهم وتطبيقهم إجراءات السلامة الصحية، بالإضافة لتقديم التعليمات الوقائية والإرشادية الخاصة بسلامتهم وسلامة الجميع والحد من انتشار هذه الجائحة، بالإضافة لعملية التعقيم لجميع المركبات المارّة بها.

وتأتي هذه الإجراءات بتوجيهات ومتابعة مستمرة من أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وبجهود وتكاتف القطاعات المعنية كافة.

وكثّفت "صحة نجران" إجراءاتها الاحترازية من خلال تفعيل الفرز البصري في جميع المنشآت الصحية، ورفع جاهزية غرف العزل، وإدارة أسرة المرضى والتجهيزات اللازمة لها، إضافة إلى توفير المستلزمات الطبية والملابس الواقية الشخصية ومواد التعقيم والتطهير.

كما قامت الصحة بتنفيذ مجموعة من برامج التدريب على رأس العمل للممارسين الصحيين لرفع كفاءة وجودة التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبهة، ومنح رخص شهادات المهارات الأساسية لمكافحة العدوى، وتقديم حملات توعية صحية متنوعة تستهدف جميع أفراد المجتمع.

فيروس كورونا الجديد نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للحد من كورونا.. مدير صحة نجران يتفقد نقاط الفرز البصري التي تُواصل أعمالها بالعيد
سبق

وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران بالإنابة ورئيس مركز القيادة والتحكم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن هميم، أمس، على المحاجر الصحية وعلى نقاط الفرز البصري على مداخل المنطقة، والتي تُواصل -بمشاركة الجهات ذات العلاقة- أعمالها في عيد الفطر المبارك من خلال إجراء الفحص البصري للقادمين للمنطقة من جميع الجهات.

وتقوم نقاط الفرز بفحص العلامات الحيوية للركاب؛ للتأكد من صحتهم وتطبيقهم إجراءات السلامة الصحية، بالإضافة لتقديم التعليمات الوقائية والإرشادية الخاصة بسلامتهم وسلامة الجميع والحد من انتشار هذه الجائحة، بالإضافة لعملية التعقيم لجميع المركبات المارّة بها.

وتأتي هذه الإجراءات بتوجيهات ومتابعة مستمرة من أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وبجهود وتكاتف القطاعات المعنية كافة.

وكثّفت "صحة نجران" إجراءاتها الاحترازية من خلال تفعيل الفرز البصري في جميع المنشآت الصحية، ورفع جاهزية غرف العزل، وإدارة أسرة المرضى والتجهيزات اللازمة لها، إضافة إلى توفير المستلزمات الطبية والملابس الواقية الشخصية ومواد التعقيم والتطهير.

كما قامت الصحة بتنفيذ مجموعة من برامج التدريب على رأس العمل للممارسين الصحيين لرفع كفاءة وجودة التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبهة، ومنح رخص شهادات المهارات الأساسية لمكافحة العدوى، وتقديم حملات توعية صحية متنوعة تستهدف جميع أفراد المجتمع.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
12:15 PM

للحد من كورونا.. مدير صحة نجران يتفقد نقاط الفرز البصري التي تُواصل أعمالها بالعيد

تقوم بفحص العلامات الحيوية للركاب للتأكد من صحتهم وتطبيقهم إجراءات السلامة

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هادي آل كليب - نجران
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وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران بالإنابة ورئيس مركز القيادة والتحكم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن هميم، أمس، على المحاجر الصحية وعلى نقاط الفرز البصري على مداخل المنطقة، والتي تُواصل -بمشاركة الجهات ذات العلاقة- أعمالها في عيد الفطر المبارك من خلال إجراء الفحص البصري للقادمين للمنطقة من جميع الجهات.

وتقوم نقاط الفرز بفحص العلامات الحيوية للركاب؛ للتأكد من صحتهم وتطبيقهم إجراءات السلامة الصحية، بالإضافة لتقديم التعليمات الوقائية والإرشادية الخاصة بسلامتهم وسلامة الجميع والحد من انتشار هذه الجائحة، بالإضافة لعملية التعقيم لجميع المركبات المارّة بها.

وتأتي هذه الإجراءات بتوجيهات ومتابعة مستمرة من أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وبجهود وتكاتف القطاعات المعنية كافة.

وكثّفت "صحة نجران" إجراءاتها الاحترازية من خلال تفعيل الفرز البصري في جميع المنشآت الصحية، ورفع جاهزية غرف العزل، وإدارة أسرة المرضى والتجهيزات اللازمة لها، إضافة إلى توفير المستلزمات الطبية والملابس الواقية الشخصية ومواد التعقيم والتطهير.

كما قامت الصحة بتنفيذ مجموعة من برامج التدريب على رأس العمل للممارسين الصحيين لرفع كفاءة وجودة التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبهة، ومنح رخص شهادات المهارات الأساسية لمكافحة العدوى، وتقديم حملات توعية صحية متنوعة تستهدف جميع أفراد المجتمع.

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