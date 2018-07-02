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"صحة الشرقية" الأولى على مستوى وزارة الصحة بمشروع تحسين الوجبات الغذائية

حصلت صحة الشرقية على المركز الأول لشهر يونيو لعام 2018م على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة ضمن "مشروع تحسين الوجبات الغذائية"؛ وهو معتمد من قبل وزير الصحة، وتشرف عليه إدارة التغذية بصحة الشرقية.

وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أن المشروع يهدف إلى تطوير وتحسين الوجبات الغذائية للمرضى بالمستشفيات بصحة الشرقية، ويعمل على رفع نسبة رضا المرضى عن الوجبات المقدمة في مستشفيات وزارة الصحة، وتحسين الوجبات المقدمة للمرضى؛ حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الوجبات بإدارة التغذية مع مستشفيات المنطقة بصفة مستمرة؛ لضمان تقديم الوجبات الغذائية للمرضى بمستشفيات وزارة الصحة وفق معايير الأداء والجودة.

وبينت صحة الشرقية أن توزيع الوجبات خلال العام الماضي تمثل في صرف "1174310" وجبات لمرضى الحمّيات الخاصة، و"316799" وجبة للمرضى العاديين، و "33088" وجبة لمرضى الأطفال، و"650350" وجبة للمرافقين لذويهم المرضى، و"880185" وجبة للمناوبين، و"1201933" وجبة للموظفات.

وأشارت صحة الشرقية إلى أن إدارة التغذية بصحة الشرقية تعمل على توفير المستحضرات الغذائية لمرضى برنامج الطب المنزلي، إضافة إلى قيامها بإجراء استطلاعات دورية لقياس نسبة رضا المرضى ومستحقي الوجبات الغذائية عن الوجبات المقدمة لهم؛ حيث بلغ متوسط رضا المستفيد من الخدمات الغذائية في المستشفيات 90% خلال العام الماضي، كما يؤخذ في الاعتبار الملاحظات والرغبات الغذائية التي يحددها المريض بحسب ما يتوافق مع حالته الصحية.

يذكر أن "الصحة" في الشرقية قدمت "4,246,664" وجبة غذائية لمستحقيها في 18 مستشفى حكوميًّا خلال العام الماضي 2017 مطابقة لاشتراطات الصحة والأنظمة الدولية الصحية "الأيزو".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الشرقية" الأولى على مستوى وزارة الصحة بمشروع تحسين الوجبات الغذائية
سبق

حصلت صحة الشرقية على المركز الأول لشهر يونيو لعام 2018م على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة ضمن "مشروع تحسين الوجبات الغذائية"؛ وهو معتمد من قبل وزير الصحة، وتشرف عليه إدارة التغذية بصحة الشرقية.

وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أن المشروع يهدف إلى تطوير وتحسين الوجبات الغذائية للمرضى بالمستشفيات بصحة الشرقية، ويعمل على رفع نسبة رضا المرضى عن الوجبات المقدمة في مستشفيات وزارة الصحة، وتحسين الوجبات المقدمة للمرضى؛ حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الوجبات بإدارة التغذية مع مستشفيات المنطقة بصفة مستمرة؛ لضمان تقديم الوجبات الغذائية للمرضى بمستشفيات وزارة الصحة وفق معايير الأداء والجودة.

وبينت صحة الشرقية أن توزيع الوجبات خلال العام الماضي تمثل في صرف "1174310" وجبات لمرضى الحمّيات الخاصة، و"316799" وجبة للمرضى العاديين، و "33088" وجبة لمرضى الأطفال، و"650350" وجبة للمرافقين لذويهم المرضى، و"880185" وجبة للمناوبين، و"1201933" وجبة للموظفات.

وأشارت صحة الشرقية إلى أن إدارة التغذية بصحة الشرقية تعمل على توفير المستحضرات الغذائية لمرضى برنامج الطب المنزلي، إضافة إلى قيامها بإجراء استطلاعات دورية لقياس نسبة رضا المرضى ومستحقي الوجبات الغذائية عن الوجبات المقدمة لهم؛ حيث بلغ متوسط رضا المستفيد من الخدمات الغذائية في المستشفيات 90% خلال العام الماضي، كما يؤخذ في الاعتبار الملاحظات والرغبات الغذائية التي يحددها المريض بحسب ما يتوافق مع حالته الصحية.

يذكر أن "الصحة" في الشرقية قدمت "4,246,664" وجبة غذائية لمستحقيها في 18 مستشفى حكوميًّا خلال العام الماضي 2017 مطابقة لاشتراطات الصحة والأنظمة الدولية الصحية "الأيزو".

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
05:25 PM

"صحة الشرقية" الأولى على مستوى وزارة الصحة بمشروع تحسين الوجبات الغذائية

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عبدالله السالم - الدمام
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حصلت صحة الشرقية على المركز الأول لشهر يونيو لعام 2018م على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة ضمن "مشروع تحسين الوجبات الغذائية"؛ وهو معتمد من قبل وزير الصحة، وتشرف عليه إدارة التغذية بصحة الشرقية.

وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أن المشروع يهدف إلى تطوير وتحسين الوجبات الغذائية للمرضى بالمستشفيات بصحة الشرقية، ويعمل على رفع نسبة رضا المرضى عن الوجبات المقدمة في مستشفيات وزارة الصحة، وتحسين الوجبات المقدمة للمرضى؛ حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الوجبات بإدارة التغذية مع مستشفيات المنطقة بصفة مستمرة؛ لضمان تقديم الوجبات الغذائية للمرضى بمستشفيات وزارة الصحة وفق معايير الأداء والجودة.

وبينت صحة الشرقية أن توزيع الوجبات خلال العام الماضي تمثل في صرف "1174310" وجبات لمرضى الحمّيات الخاصة، و"316799" وجبة للمرضى العاديين، و "33088" وجبة لمرضى الأطفال، و"650350" وجبة للمرافقين لذويهم المرضى، و"880185" وجبة للمناوبين، و"1201933" وجبة للموظفات.

وأشارت صحة الشرقية إلى أن إدارة التغذية بصحة الشرقية تعمل على توفير المستحضرات الغذائية لمرضى برنامج الطب المنزلي، إضافة إلى قيامها بإجراء استطلاعات دورية لقياس نسبة رضا المرضى ومستحقي الوجبات الغذائية عن الوجبات المقدمة لهم؛ حيث بلغ متوسط رضا المستفيد من الخدمات الغذائية في المستشفيات 90% خلال العام الماضي، كما يؤخذ في الاعتبار الملاحظات والرغبات الغذائية التي يحددها المريض بحسب ما يتوافق مع حالته الصحية.

يذكر أن "الصحة" في الشرقية قدمت "4,246,664" وجبة غذائية لمستحقيها في 18 مستشفى حكوميًّا خلال العام الماضي 2017 مطابقة لاشتراطات الصحة والأنظمة الدولية الصحية "الأيزو".

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