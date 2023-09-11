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"الصحة": تسجيل 687 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 935 خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين: 8 وفيات و652 إصابة جديدة بفيروس كورونا

نسبة التعافي بلغت 70.5% والإصابات النشطة 28.9%

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 وفيات و652 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1208 حالات تعافٍ.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 70.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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فلسطين: 8 وفيات و652 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 وفيات و652 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1208 حالات تعافٍ.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 70.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
04:06 PM

فلسطين: 8 وفيات و652 إصابة جديدة بفيروس كورونا

نسبة التعافي بلغت 70.5% والإصابات النشطة 28.9%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 وفيات و652 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1208 حالات تعافٍ.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 70.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

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