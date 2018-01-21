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بأكثر من 6 لغات عالمية شاشات خرائط إرشاد إلكترونية بالمسجد الحرام

تهدف إلى تسهيل الوصول إلى مواقع الشعائر الدينية

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة المشاريع والدراسات الهندسية، الشاشات التفاعلية الخاصة بعرض خرائط الإرشاد المكاني للمسجد الحرام وساحاته ومرافقه، ضمن خطة الوكالة في تطوير ورفع جودة النظام الإرشادي للمسجد الحرام.
وأكد مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية والمساحة المهندس أديب بن حسن كاظم، أن الخدمة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى مواقع الشعائر الدينية ومعالم الجذب الرئيسة ومنها صحن المطاف ومبنى المسعى عبر إظهار مسارات حركة مباشرة من موقع الجهاز إلى الوجهة المطلوبة، إضافة إلى المرافق ومواقع الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة مثل مرافق دورات المياه ومواقع خدمة تقديم العربات إلى غير ذلك من المعالم التي بلغ عددها أكثر من 16 معلمًا.
كما تتيح الشاشة التفاعلية عرض البيانات بأكثر من 6 لغات رئيسة بما يتماشى مع التنوع الثقافي والمعرفي لدى زوار بيت الله الحرام، وتتيح إمكانية استخدام رمز الاستجابة السريع QR بحيث يمكن استعراض المسارات والتصفح جغرافيًا عبر الأجهزة الشخصية.
وأضاف " كاظم" أن التصميم الحالي عبارة عن إطار معدني (‏استايل ستيل) بطول ١.٨٤٠ متراً وعرض ١.٨٥٥متراً, فيما تبلغ الخريطة الورقية بطول ١.٧٥٩م وعرض ١.٧٦٢م وارتفاع متفاوت عن سطح الأرض.

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بأكثر من 6 لغات عالمية شاشات خرائط إرشاد إلكترونية بالمسجد الحرام
سبق

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة المشاريع والدراسات الهندسية، الشاشات التفاعلية الخاصة بعرض خرائط الإرشاد المكاني للمسجد الحرام وساحاته ومرافقه، ضمن خطة الوكالة في تطوير ورفع جودة النظام الإرشادي للمسجد الحرام.
وأكد مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية والمساحة المهندس أديب بن حسن كاظم، أن الخدمة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى مواقع الشعائر الدينية ومعالم الجذب الرئيسة ومنها صحن المطاف ومبنى المسعى عبر إظهار مسارات حركة مباشرة من موقع الجهاز إلى الوجهة المطلوبة، إضافة إلى المرافق ومواقع الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة مثل مرافق دورات المياه ومواقع خدمة تقديم العربات إلى غير ذلك من المعالم التي بلغ عددها أكثر من 16 معلمًا.
كما تتيح الشاشة التفاعلية عرض البيانات بأكثر من 6 لغات رئيسة بما يتماشى مع التنوع الثقافي والمعرفي لدى زوار بيت الله الحرام، وتتيح إمكانية استخدام رمز الاستجابة السريع QR بحيث يمكن استعراض المسارات والتصفح جغرافيًا عبر الأجهزة الشخصية.
وأضاف " كاظم" أن التصميم الحالي عبارة عن إطار معدني (‏استايل ستيل) بطول ١.٨٤٠ متراً وعرض ١.٨٥٥متراً, فيما تبلغ الخريطة الورقية بطول ١.٧٥٩م وعرض ١.٧٦٢م وارتفاع متفاوت عن سطح الأرض.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
02:13 PM

بأكثر من 6 لغات عالمية شاشات خرائط إرشاد إلكترونية بالمسجد الحرام

تهدف إلى تسهيل الوصول إلى مواقع الشعائر الدينية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة المشاريع والدراسات الهندسية، الشاشات التفاعلية الخاصة بعرض خرائط الإرشاد المكاني للمسجد الحرام وساحاته ومرافقه، ضمن خطة الوكالة في تطوير ورفع جودة النظام الإرشادي للمسجد الحرام.
وأكد مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية والمساحة المهندس أديب بن حسن كاظم، أن الخدمة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى مواقع الشعائر الدينية ومعالم الجذب الرئيسة ومنها صحن المطاف ومبنى المسعى عبر إظهار مسارات حركة مباشرة من موقع الجهاز إلى الوجهة المطلوبة، إضافة إلى المرافق ومواقع الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة مثل مرافق دورات المياه ومواقع خدمة تقديم العربات إلى غير ذلك من المعالم التي بلغ عددها أكثر من 16 معلمًا.
كما تتيح الشاشة التفاعلية عرض البيانات بأكثر من 6 لغات رئيسة بما يتماشى مع التنوع الثقافي والمعرفي لدى زوار بيت الله الحرام، وتتيح إمكانية استخدام رمز الاستجابة السريع QR بحيث يمكن استعراض المسارات والتصفح جغرافيًا عبر الأجهزة الشخصية.
وأضاف " كاظم" أن التصميم الحالي عبارة عن إطار معدني (‏استايل ستيل) بطول ١.٨٤٠ متراً وعرض ١.٨٥٥متراً, فيما تبلغ الخريطة الورقية بطول ١.٧٥٩م وعرض ١.٧٦٢م وارتفاع متفاوت عن سطح الأرض.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
14,776
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