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"الغذاء والدواء" تكشف محاذير استخدام ملين "السنا"

حذرت من استعماله أكثر من أسبوعين بشكل متواصل

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الكبسولة الخضراء "السنامكي، السسنا الإسكندراني أو السنا، العشرق أو الكاسيا" تستخدم وفق ما هو مصرح به من قبل "الهيئة" كملين، وتكون الجرعة بحسب ما هو مدون على علبة المستحضر.

، وقالت "الهيئة": لا تستخدم المستحضرات المحتوية على السنا للحوامل والمرضعات، مشيرة إلى أن المادة الفعالة هي Senna والاسم العلمي للمستحضر هو Cassia angustifolia.

وأضافت: لا يستخدم المستحضر لأكثر من أسبوعين بشكل متواصل، ولا يستخدم لمرضى القولون وانسداد الأمعاء أو للمرضى الذين يعانون من نقص في مستوى البوتاسيوم في الدم أو الذين يعانون من مشاكل في القلب والكلى، أو الأطفال أقل من 12 عامًا.

وأردفت: يزجد تعارض بين المستحضرات المحتوية على السنا وكل من "الدايجوكسين، الوارفرين والكورتيكوستيرويدات ومدرات البول وعشبة ذيل الحصان وعرق السوس .

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"الغذاء والدواء" تكشف محاذير استخدام ملين "السنا"
سبق

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الكبسولة الخضراء "السنامكي، السسنا الإسكندراني أو السنا، العشرق أو الكاسيا" تستخدم وفق ما هو مصرح به من قبل "الهيئة" كملين، وتكون الجرعة بحسب ما هو مدون على علبة المستحضر.

، وقالت "الهيئة": لا تستخدم المستحضرات المحتوية على السنا للحوامل والمرضعات، مشيرة إلى أن المادة الفعالة هي Senna والاسم العلمي للمستحضر هو Cassia angustifolia.

وأضافت: لا يستخدم المستحضر لأكثر من أسبوعين بشكل متواصل، ولا يستخدم لمرضى القولون وانسداد الأمعاء أو للمرضى الذين يعانون من نقص في مستوى البوتاسيوم في الدم أو الذين يعانون من مشاكل في القلب والكلى، أو الأطفال أقل من 12 عامًا.

وأردفت: يزجد تعارض بين المستحضرات المحتوية على السنا وكل من "الدايجوكسين، الوارفرين والكورتيكوستيرويدات ومدرات البول وعشبة ذيل الحصان وعرق السوس .

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
02:52 PM

"الغذاء والدواء" تكشف محاذير استخدام ملين "السنا"

حذرت من استعماله أكثر من أسبوعين بشكل متواصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الكبسولة الخضراء "السنامكي، السسنا الإسكندراني أو السنا، العشرق أو الكاسيا" تستخدم وفق ما هو مصرح به من قبل "الهيئة" كملين، وتكون الجرعة بحسب ما هو مدون على علبة المستحضر.

، وقالت "الهيئة": لا تستخدم المستحضرات المحتوية على السنا للحوامل والمرضعات، مشيرة إلى أن المادة الفعالة هي Senna والاسم العلمي للمستحضر هو Cassia angustifolia.

وأضافت: لا يستخدم المستحضر لأكثر من أسبوعين بشكل متواصل، ولا يستخدم لمرضى القولون وانسداد الأمعاء أو للمرضى الذين يعانون من نقص في مستوى البوتاسيوم في الدم أو الذين يعانون من مشاكل في القلب والكلى، أو الأطفال أقل من 12 عامًا.

وأردفت: يزجد تعارض بين المستحضرات المحتوية على السنا وكل من "الدايجوكسين، الوارفرين والكورتيكوستيرويدات ومدرات البول وعشبة ذيل الحصان وعرق السوس .

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