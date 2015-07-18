النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور .. حريق أعشاب في موقعين بالمندق. وفرق المدني تنجح في إخماده

بمكانين مختلفين بالمحافظة على مساحة 40 ألف متر مربع

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة المندق بمنطقة الباحة وبدعم ومساندة عدد من فرق الإطفاء من إدارات الدفاع المدني بالمحافظات المجاورة من السيطرة على حريق اندلع بأعشاب وحشائش بموقعين مختلفين بمحافظة المندق.

وفي التفاصيل أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالباحة الرائد مهندس فايز الغامدي أنه في تمام الساعة (12:00) ورد بلاغ عن حريق في أعشاب بقرية الحكم بمحافظة المندق.

وأضاف الرائد الغامدي أنه وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وبالوصول وجد الحادث عبارة عن حريق في أعشاب وحشائش وأشجار غير مثمرة تقدر أبعاده بنحو ٢٥٠x١٥٠م، مضيفًا "ونظرًا لوعورة التضاريس وبُعد الموقع عن تمركز الآليات تم دعم الموقف بـ 7 وحدات إطفاء والنجاح في السيطرة على الحريق وإخماده بمشاركة الفرق التطوعية بالمنطقة.

وتابع الغامدي "في هذه الأثناء وردنا بلاغًا آخر في تمام الساعة 13:52 يفيد عن اندلاع حريق في أعشاب بالقرب من سد مدهاس وعلى الفور تم توجيه الفرق اللازمة للموقع وبالوصول وجد الحادث عبارة عن حريق في أعشاب وحشائش تقدر أبعاده بنحو 100✖50 م، حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماده ولله الحمد ومن ثم تسليم الموقع لجهة الاختصاص.

وأشار الغامدي إلى أن الحادث كان بمتابعة مباشرة من مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة سعادة العميد زهير بن سعد البسامي الذي بدوره أثنى على الجهود المبذولة وقدم شكره للجهات المشاركة والفرق التطوعية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالصور .. حريق أعشاب في موقعين بالمندق. وفرق المدني تنجح في إخماده
سبق

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة المندق بمنطقة الباحة وبدعم ومساندة عدد من فرق الإطفاء من إدارات الدفاع المدني بالمحافظات المجاورة من السيطرة على حريق اندلع بأعشاب وحشائش بموقعين مختلفين بمحافظة المندق.

وفي التفاصيل أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالباحة الرائد مهندس فايز الغامدي أنه في تمام الساعة (12:00) ورد بلاغ عن حريق في أعشاب بقرية الحكم بمحافظة المندق.

وأضاف الرائد الغامدي أنه وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وبالوصول وجد الحادث عبارة عن حريق في أعشاب وحشائش وأشجار غير مثمرة تقدر أبعاده بنحو ٢٥٠x١٥٠م، مضيفًا "ونظرًا لوعورة التضاريس وبُعد الموقع عن تمركز الآليات تم دعم الموقف بـ 7 وحدات إطفاء والنجاح في السيطرة على الحريق وإخماده بمشاركة الفرق التطوعية بالمنطقة.

وتابع الغامدي "في هذه الأثناء وردنا بلاغًا آخر في تمام الساعة 13:52 يفيد عن اندلاع حريق في أعشاب بالقرب من سد مدهاس وعلى الفور تم توجيه الفرق اللازمة للموقع وبالوصول وجد الحادث عبارة عن حريق في أعشاب وحشائش تقدر أبعاده بنحو 100✖50 م، حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماده ولله الحمد ومن ثم تسليم الموقع لجهة الاختصاص.

وأشار الغامدي إلى أن الحادث كان بمتابعة مباشرة من مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة سعادة العميد زهير بن سعد البسامي الذي بدوره أثنى على الجهود المبذولة وقدم شكره للجهات المشاركة والفرق التطوعية.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
09:15 PM

بالصور .. حريق أعشاب في موقعين بالمندق. وفرق المدني تنجح في إخماده

بمكانين مختلفين بالمحافظة على مساحة 40 ألف متر مربع

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
61

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة المندق بمنطقة الباحة وبدعم ومساندة عدد من فرق الإطفاء من إدارات الدفاع المدني بالمحافظات المجاورة من السيطرة على حريق اندلع بأعشاب وحشائش بموقعين مختلفين بمحافظة المندق.

وفي التفاصيل أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالباحة الرائد مهندس فايز الغامدي أنه في تمام الساعة (12:00) ورد بلاغ عن حريق في أعشاب بقرية الحكم بمحافظة المندق.

وأضاف الرائد الغامدي أنه وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وبالوصول وجد الحادث عبارة عن حريق في أعشاب وحشائش وأشجار غير مثمرة تقدر أبعاده بنحو ٢٥٠x١٥٠م، مضيفًا "ونظرًا لوعورة التضاريس وبُعد الموقع عن تمركز الآليات تم دعم الموقف بـ 7 وحدات إطفاء والنجاح في السيطرة على الحريق وإخماده بمشاركة الفرق التطوعية بالمنطقة.

وتابع الغامدي "في هذه الأثناء وردنا بلاغًا آخر في تمام الساعة 13:52 يفيد عن اندلاع حريق في أعشاب بالقرب من سد مدهاس وعلى الفور تم توجيه الفرق اللازمة للموقع وبالوصول وجد الحادث عبارة عن حريق في أعشاب وحشائش تقدر أبعاده بنحو 100✖50 م، حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماده ولله الحمد ومن ثم تسليم الموقع لجهة الاختصاص.

وأشار الغامدي إلى أن الحادث كان بمتابعة مباشرة من مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة سعادة العميد زهير بن سعد البسامي الذي بدوره أثنى على الجهود المبذولة وقدم شكره للجهات المشاركة والفرق التطوعية.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,410
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,155
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,007
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,064

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة