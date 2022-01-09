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فيديو مرعب.. لحظة انهيار جدار صخري في البرازيل والضحايا 35 شخصًا

لَقِيَ ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم، وأصيب تسعة بجروح خطيرة؛ بينما اعتُبر 20 شخصًا في عداد المفقودين، عندما انهار جدار من الصخور فوق زوارق أسفل شلال في جنوب شرق البرازيل.

وانفصل برج من الصخور فجأة عن جدار جبلي مُطِلٍّ على واد ضيق، وانهار على عدة قوارب سياحية؛ دافعًا بموجة ضخمة فوق البحيرة في كابيتوليو بولاية ميناس جيرايس.

وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي، سياحًا يصرخون بينما تصطدم كتلة ضخمة من الصخور بالمياه. وغرق زورق واحد على الأقل إثر تحطمه؛ في حين فرت زوارق أخرى طلبًا للنجاة؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وقال منقذون، منهم غواصون، إنهم يبحثون عن 20 شخصًا يُعتقد أنهم في عداد المفقودين.

أصيب الضحايا التسعة بكسور في العظام، ونُقل أحدهم في حالة خطيرة إلى المستشفى مصابًا بجروح في الرأس والوجه. وقال "بيدرو أيهارا" المتحدث باسم إدارة الإطفاء للصحفيين: إن نحو 23 آخرين عولجوا من إصابات طفيفة.

وتشهد المنطقة هطول أمطار غزيرة منذ أسبوعين، وهو السبب الذي ربما يكون قد أدى إلى تفكيك الصخور.

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فيديو مرعب.. لحظة انهيار جدار صخري في البرازيل والضحايا 35 شخصًا
سبق

لَقِيَ ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم، وأصيب تسعة بجروح خطيرة؛ بينما اعتُبر 20 شخصًا في عداد المفقودين، عندما انهار جدار من الصخور فوق زوارق أسفل شلال في جنوب شرق البرازيل.

وانفصل برج من الصخور فجأة عن جدار جبلي مُطِلٍّ على واد ضيق، وانهار على عدة قوارب سياحية؛ دافعًا بموجة ضخمة فوق البحيرة في كابيتوليو بولاية ميناس جيرايس.

وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي، سياحًا يصرخون بينما تصطدم كتلة ضخمة من الصخور بالمياه. وغرق زورق واحد على الأقل إثر تحطمه؛ في حين فرت زوارق أخرى طلبًا للنجاة؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وقال منقذون، منهم غواصون، إنهم يبحثون عن 20 شخصًا يُعتقد أنهم في عداد المفقودين.

أصيب الضحايا التسعة بكسور في العظام، ونُقل أحدهم في حالة خطيرة إلى المستشفى مصابًا بجروح في الرأس والوجه. وقال "بيدرو أيهارا" المتحدث باسم إدارة الإطفاء للصحفيين: إن نحو 23 آخرين عولجوا من إصابات طفيفة.

وتشهد المنطقة هطول أمطار غزيرة منذ أسبوعين، وهو السبب الذي ربما يكون قد أدى إلى تفكيك الصخور.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
09:09 AM

فيديو مرعب.. لحظة انهيار جدار صخري في البرازيل والضحايا 35 شخصًا

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
1,929

لَقِيَ ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم، وأصيب تسعة بجروح خطيرة؛ بينما اعتُبر 20 شخصًا في عداد المفقودين، عندما انهار جدار من الصخور فوق زوارق أسفل شلال في جنوب شرق البرازيل.

وانفصل برج من الصخور فجأة عن جدار جبلي مُطِلٍّ على واد ضيق، وانهار على عدة قوارب سياحية؛ دافعًا بموجة ضخمة فوق البحيرة في كابيتوليو بولاية ميناس جيرايس.

وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي، سياحًا يصرخون بينما تصطدم كتلة ضخمة من الصخور بالمياه. وغرق زورق واحد على الأقل إثر تحطمه؛ في حين فرت زوارق أخرى طلبًا للنجاة؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وقال منقذون، منهم غواصون، إنهم يبحثون عن 20 شخصًا يُعتقد أنهم في عداد المفقودين.

أصيب الضحايا التسعة بكسور في العظام، ونُقل أحدهم في حالة خطيرة إلى المستشفى مصابًا بجروح في الرأس والوجه. وقال "بيدرو أيهارا" المتحدث باسم إدارة الإطفاء للصحفيين: إن نحو 23 آخرين عولجوا من إصابات طفيفة.

وتشهد المنطقة هطول أمطار غزيرة منذ أسبوعين، وهو السبب الذي ربما يكون قد أدى إلى تفكيك الصخور.

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