النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو.. صدمة شاب أنفق كل ما يملك لبناء حديقة لمحبوبته

"جزيرة حب" لشاب خجول.. عاد لقريته ليرعى والديه العجوزين

لأنه خجول لا يجيد التعبير عن مشاعره، لم يجد شاب صيني بسيط وسيلةً للتعبير عن حبه وشغفه بمحبوبته؛ سوى أن يبني لها "جزيرة حب"؛ على أمل أن تقبل بالزواج به، قبل أن يتلقى صدمة قوية من فتاة المدينة التي ترفض الحياة في القرية.

وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، بدأت القصة عندما ارتبط الشاب الصيني "تشو" بقصة حب مع فتاة تعيش في إحدى المدن؛ لكن الفتاة قررت إنهاء علاقتهما عندما قرر تشو ترك المدينة التي يقطنان فيها، وأن يتزوجا في قريته حتى يتمكن من العناية بوالديه المسنيْن اللذين أصبحا بحاجة إلى الرعاية والاهتمام من ولدهما الوحيد.

وبعدها أنفق "تشو" كل ما يملك من أموال، والبالغة نحو 16 ألف دولار لبناء حديقة غنّاء على جزيرة صغيرة قاحلة قرب قرية هيتو بمقاطعة غواندونغ جنوبي الصين، بهدف إهدائها لفتاته وهو يأمل أن تغير موقفها وتوافق على الانتقال إلى قريته.

وحسب موقع "الحرة"، قال الشاب البالغ من العمر 30 عامًا: إنه أنفق نحو 16 ألف دولار، وهو كل ما يملكه من مدخرات، لصنع "جزيرة الحب"، وهي عبارة عن حديقة جميلة مليئة بالزهور؛ لا سيما زهور أشجار الكرز والخوخ، والتي ترمز إلى الحب والعشق في الثقافة الصينية.

واستغرق الأمر منه نحو عام قبل أن ينتهي من إنشاء تلك الحديقة التي تتمتع بمناظر خلابة للغاية؛ بل إنه استعان بفريق مختص لبناء جسر مقوس يصل بين الجزيرة الصغيرة والبر الرئيسي للقرية، كما تحتوي الحديقة على أرجوحة ومسار مرصوف بالحجارة على شكل قلب.

ورغم أن الفتاة عبّرت عن تأثرها من "المبادرة الرومانسية" التي أقدَمَ عليها "تشو"؛ غير أنها رفضت بشكل باتّ العودة إليه، قائلة: "شكرًا على إخلاصك ومشاعرك، وأتمنى أن تجد فتاة أفضل مني".

من جانبه قال العاشق المكلوم إنه شخص خجول وانطوائي ولا يجيد التعبير عن مشاعره بمعسول الكلام؛ ولذلك أراد أن يعبر عن حبه لفتاته بالأفعال لا الأقوال.

ورغم النهاية الحزينة لقصة "تشو"، أصبحت الحديقة مزارًا للشباب والسياح من مناطق مختلفة، وأصبح بعضهم يعرض الزواج على أحبائهم في ذلك المكان الرومانسي.

شاب صيني جزيرة حب

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو.. صدمة شاب أنفق كل ما يملك لبناء حديقة لمحبوبته
سبق

لأنه خجول لا يجيد التعبير عن مشاعره، لم يجد شاب صيني بسيط وسيلةً للتعبير عن حبه وشغفه بمحبوبته؛ سوى أن يبني لها "جزيرة حب"؛ على أمل أن تقبل بالزواج به، قبل أن يتلقى صدمة قوية من فتاة المدينة التي ترفض الحياة في القرية.

وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، بدأت القصة عندما ارتبط الشاب الصيني "تشو" بقصة حب مع فتاة تعيش في إحدى المدن؛ لكن الفتاة قررت إنهاء علاقتهما عندما قرر تشو ترك المدينة التي يقطنان فيها، وأن يتزوجا في قريته حتى يتمكن من العناية بوالديه المسنيْن اللذين أصبحا بحاجة إلى الرعاية والاهتمام من ولدهما الوحيد.

وبعدها أنفق "تشو" كل ما يملك من أموال، والبالغة نحو 16 ألف دولار لبناء حديقة غنّاء على جزيرة صغيرة قاحلة قرب قرية هيتو بمقاطعة غواندونغ جنوبي الصين، بهدف إهدائها لفتاته وهو يأمل أن تغير موقفها وتوافق على الانتقال إلى قريته.

وحسب موقع "الحرة"، قال الشاب البالغ من العمر 30 عامًا: إنه أنفق نحو 16 ألف دولار، وهو كل ما يملكه من مدخرات، لصنع "جزيرة الحب"، وهي عبارة عن حديقة جميلة مليئة بالزهور؛ لا سيما زهور أشجار الكرز والخوخ، والتي ترمز إلى الحب والعشق في الثقافة الصينية.

واستغرق الأمر منه نحو عام قبل أن ينتهي من إنشاء تلك الحديقة التي تتمتع بمناظر خلابة للغاية؛ بل إنه استعان بفريق مختص لبناء جسر مقوس يصل بين الجزيرة الصغيرة والبر الرئيسي للقرية، كما تحتوي الحديقة على أرجوحة ومسار مرصوف بالحجارة على شكل قلب.

ورغم أن الفتاة عبّرت عن تأثرها من "المبادرة الرومانسية" التي أقدَمَ عليها "تشو"؛ غير أنها رفضت بشكل باتّ العودة إليه، قائلة: "شكرًا على إخلاصك ومشاعرك، وأتمنى أن تجد فتاة أفضل مني".

من جانبه قال العاشق المكلوم إنه شخص خجول وانطوائي ولا يجيد التعبير عن مشاعره بمعسول الكلام؛ ولذلك أراد أن يعبر عن حبه لفتاته بالأفعال لا الأقوال.

ورغم النهاية الحزينة لقصة "تشو"، أصبحت الحديقة مزارًا للشباب والسياح من مناطق مختلفة، وأصبح بعضهم يعرض الزواج على أحبائهم في ذلك المكان الرومانسي.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
01:09 PM

فيديو.. صدمة شاب أنفق كل ما يملك لبناء حديقة لمحبوبته

"جزيرة حب" لشاب خجول.. عاد لقريته ليرعى والديه العجوزين

A A A
أيمن حسن - الرياض
10
4,651

لأنه خجول لا يجيد التعبير عن مشاعره، لم يجد شاب صيني بسيط وسيلةً للتعبير عن حبه وشغفه بمحبوبته؛ سوى أن يبني لها "جزيرة حب"؛ على أمل أن تقبل بالزواج به، قبل أن يتلقى صدمة قوية من فتاة المدينة التي ترفض الحياة في القرية.

وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، بدأت القصة عندما ارتبط الشاب الصيني "تشو" بقصة حب مع فتاة تعيش في إحدى المدن؛ لكن الفتاة قررت إنهاء علاقتهما عندما قرر تشو ترك المدينة التي يقطنان فيها، وأن يتزوجا في قريته حتى يتمكن من العناية بوالديه المسنيْن اللذين أصبحا بحاجة إلى الرعاية والاهتمام من ولدهما الوحيد.

وبعدها أنفق "تشو" كل ما يملك من أموال، والبالغة نحو 16 ألف دولار لبناء حديقة غنّاء على جزيرة صغيرة قاحلة قرب قرية هيتو بمقاطعة غواندونغ جنوبي الصين، بهدف إهدائها لفتاته وهو يأمل أن تغير موقفها وتوافق على الانتقال إلى قريته.

وحسب موقع "الحرة"، قال الشاب البالغ من العمر 30 عامًا: إنه أنفق نحو 16 ألف دولار، وهو كل ما يملكه من مدخرات، لصنع "جزيرة الحب"، وهي عبارة عن حديقة جميلة مليئة بالزهور؛ لا سيما زهور أشجار الكرز والخوخ، والتي ترمز إلى الحب والعشق في الثقافة الصينية.

واستغرق الأمر منه نحو عام قبل أن ينتهي من إنشاء تلك الحديقة التي تتمتع بمناظر خلابة للغاية؛ بل إنه استعان بفريق مختص لبناء جسر مقوس يصل بين الجزيرة الصغيرة والبر الرئيسي للقرية، كما تحتوي الحديقة على أرجوحة ومسار مرصوف بالحجارة على شكل قلب.

ورغم أن الفتاة عبّرت عن تأثرها من "المبادرة الرومانسية" التي أقدَمَ عليها "تشو"؛ غير أنها رفضت بشكل باتّ العودة إليه، قائلة: "شكرًا على إخلاصك ومشاعرك، وأتمنى أن تجد فتاة أفضل مني".

من جانبه قال العاشق المكلوم إنه شخص خجول وانطوائي ولا يجيد التعبير عن مشاعره بمعسول الكلام؛ ولذلك أراد أن يعبر عن حبه لفتاته بالأفعال لا الأقوال.

ورغم النهاية الحزينة لقصة "تشو"، أصبحت الحديقة مزارًا للشباب والسياح من مناطق مختلفة، وأصبح بعضهم يعرض الزواج على أحبائهم في ذلك المكان الرومانسي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,914
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,534
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,017

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة