23 مصابًا بكورونا يدخلون العناية خلال الـ 24 ساعة الماضية

معدلات الحالات الحرجة تشهد تراجعًا اليوم

ارتفع عدد الحالات الحرجة جراء فيروس كورونا الجديد، في المملكة إلى 1843 حالة حرجة، بعد تسجيل 23 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وشهدت المملكة اليوم تدنياً في معدل تسجيل الحالات الحرجة، مقارنة بالأرقام المتزايدة اليومية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في الأيام الماضية.