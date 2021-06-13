النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3366 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 123308

23 مصابًا بكورونا يدخلون العناية خلال الـ 24 ساعة الماضية

معدلات الحالات الحرجة  تشهد تراجعًا اليوم

ارتفع عدد الحالات الحرجة جراء فيروس كورونا الجديد، في المملكة إلى 1843 حالة حرجة، بعد تسجيل 23 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وشهدت المملكة اليوم تدنياً في معدل تسجيل الحالات الحرجة، مقارنة بالأرقام المتزايدة اليومية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في الأيام الماضية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
23 مصابًا بكورونا يدخلون العناية خلال الـ 24 ساعة الماضية
سبق

ارتفع عدد الحالات الحرجة جراء فيروس كورونا الجديد، في المملكة إلى 1843 حالة حرجة، بعد تسجيل 23 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وشهدت المملكة اليوم تدنياً في معدل تسجيل الحالات الحرجة، مقارنة بالأرقام المتزايدة اليومية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في الأيام الماضية.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
04:37 PM

23 مصابًا بكورونا يدخلون العناية خلال الـ 24 ساعة الماضية

معدلات الحالات الحرجة  تشهد تراجعًا اليوم

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
3,760

ارتفع عدد الحالات الحرجة جراء فيروس كورونا الجديد، في المملكة إلى 1843 حالة حرجة، بعد تسجيل 23 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وشهدت المملكة اليوم تدنياً في معدل تسجيل الحالات الحرجة، مقارنة بالأرقام المتزايدة اليومية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في الأيام الماضية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,059
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,675
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,621
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,176

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة