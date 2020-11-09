عقد الاجتماع "36" للجنة مسؤولي البلديات في دول المجلس التعاون

المشاركون بحثوا تداعيات الجائحة.. والجهود المقررة لمواجهتها

عقد مسؤولو الوزارات المعنية بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون، اجتماعهم "36"، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة الوزارات المعنية بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة- بدولة الإمارات العربية المتحدة، سلطان عبدالله علوان الحبسي.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الأهمية والمدرجة على جدول الأعمال، في مقدمتها قرار المجلس الأعلى بشأن استراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك، وقرار المجلس الوزاري بشأن التخطيط العمراني الاستراتيجي، وكذلك ما يخص البيئة الحضرية، وتداعيات جائحة فيروس كورونا وجهود البلديات وخططها المستقبلية لمواجهة أزمة الجائحة في دول المجلس، إضافة إلى جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي.

وخرج المجتمعون بعدد من التوصيات تُعرض على الاجتماع القادم للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون.