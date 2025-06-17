"الصحة": 52% من الحالات المعلنة اليوم لمواطنين و48% لغير سعوديين
30 % للإناث و70% ذكور و5% كبار السن و9% الأطفال و86% من البالغين
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4919 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 141234 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 48481 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1859 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد 2122 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 91662 حالة.
وقالت بأن الحالات المسجلة وعددها 4919 حالة، 52%من الحالات تعود لسعوديين و48% لغير سعوديين، و30% من الحالات للإناث، و70% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 9%، والبالغين 86%.
كما بلغ عدد الوفيات 1091 حالات، بإضافة 39 حالة وفاة جديدة.
وفيما يخص الفحوص المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد 23484 فحصاً جديداً، ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 1167766 فحصاً.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد COVID-19 حول العالم بلغت 8184331 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 3966877 مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات نحو 443960 ألف حالة.
ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد"، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.
"الصحة": 52% من الحالات المعلنة اليوم لمواطنين و48% لغير سعوديين
عبدالله البرقاويسبق2020-06-17
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4919 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 141234 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 48481 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1859 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد 2122 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 91662 حالة.
وقالت بأن الحالات المسجلة وعددها 4919 حالة، 52%من الحالات تعود لسعوديين و48% لغير سعوديين، و30% من الحالات للإناث، و70% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 9%، والبالغين 86%.
كما بلغ عدد الوفيات 1091 حالات، بإضافة 39 حالة وفاة جديدة.
وفيما يخص الفحوص المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد 23484 فحصاً جديداً، ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 1167766 فحصاً.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد COVID-19 حول العالم بلغت 8184331 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 3966877 مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات نحو 443960 ألف حالة.
ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد"، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
05:21 PM
اخر تعديل
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
06:47 PM
"الصحة": 52% من الحالات المعلنة اليوم لمواطنين و48% لغير سعوديين
30 % للإناث و70% ذكور و5% كبار السن و9% الأطفال و86% من البالغين
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4919 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 141234 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 48481 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1859 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد 2122 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 91662 حالة.
وقالت بأن الحالات المسجلة وعددها 4919 حالة، 52%من الحالات تعود لسعوديين و48% لغير سعوديين، و30% من الحالات للإناث، و70% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 9%، والبالغين 86%.
كما بلغ عدد الوفيات 1091 حالات، بإضافة 39 حالة وفاة جديدة.
وفيما يخص الفحوص المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد 23484 فحصاً جديداً، ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 1167766 فحصاً.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد COVID-19 حول العالم بلغت 8184331 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 3966877 مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات نحو 443960 ألف حالة.
ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد"، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.