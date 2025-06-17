"الصحة": 52% من الحالات المعلنة اليوم لمواطنين و48% لغير سعوديين

30 % للإناث و70% ذكور و5% كبار السن و9% الأطفال و86% من البالغين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4919 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 141234 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 48481 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1859 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد 2122 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 91662 حالة.

وقالت بأن الحالات المسجلة وعددها 4919 حالة، 52%من الحالات تعود لسعوديين و48% لغير سعوديين، و30% من الحالات للإناث، و70% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 9%، والبالغين 86%.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سُجّلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض 2371 حالة، ومكة المكرمة 282 حالة، وجدة 279 حالة، والهفوف 273 حالة، والمدينة المنورة 156 حالة، والطائف 140 حالة، والدمام 137 حالة، والظهران 123 حالة، والخبر 114 حالة، وخميس مشيط 100 حالة، وبريدة 67 حالة، وابها 58 حالة، والمبرز 56 حالة، وحفر الباطن 54 حالة، والخرج 46 حالة، والجبيل 39 حالة، ونجران 39 حالة، والدرعية 39 حالة، ووادي الدواسر 33 حالة، والقطيف 32 حالة، وصفوى 26 حالة، والعيون 23 حالة، والباحة 17 حالة، ورأس تنورة 17 حالة، وحريملاء 17 حالة، والرس 16 حالة، والقويعية 16 حالة، وخليص 16 حالة، والجفر 14 حالة، والقنفذة 13 حالة، وبيشة 13 حالة، وينبع 12 حالة، ورنية 11 حالة، وأحد رفيدة 11 حالة، وليلى 11 حالة، وضرماء 11 حالة، والدلم 10 حالات، وحائل 9 حالات، والمخواة 8 حالات، والدائر 8 حالات، والمجاردة 7 حالات، وسبت العلاية 7 حالات، وحوطة بني تميم 7 حالات، وشرورة 7 حالات، وعنيزة 6 حالات، والخفجي 6 حالات، وجازان 6 حالات، وعيون الجواء 6 حالات، والرين 6 حالات، والسليل 6 حالات، وعفيف 5 حالات، ورماح 5 حالات، وثادق 5 حالات، والنماص 5 حالات، والمندق 4 حالات، والحرجة 4 حالات، وبللسمر 4 حالات، وتنومة 4 حالات، وبيش 4 حالات، والبجادية 4 حالات، ورفائع الجمش 4 حالات، ووثيلان 4 حالات، وتثليث 4 حالات، والعقيق 4 حالات، والمذنب 3 حالات، وظهران الجنوب 3 حالات، ووادي بن هشبل3 حالات، ووادي الفرع 3 حالات، وقرية العليا 3 حالات، والليث 3 حالات، وعرعر 3 حالات، وساجر 3 حالات، والحناكية 3 حالات، وخيبر حالتان، والأسياح حالتان، والبدائع حالتان، والبكيرية حالتان، وقصيباء حالتان، وثريبان حالتان، والقريع حالتان، والمضة حالتان، ومحايل عسير حالتان، البشائر حالتان، والبطحاء حالتان، وأبو عريش حالتان، صامطة حالتان، المزاحمية حالتان، وبلجرشي حالتان، وحالة واحدة في كل من قلوة، وسكاكا، ومهد الذهب، والقوارة، وضرية، المويه، والسحن، وظلم، وتربة، والفرشة، ورجال ألمع، وتمير، والنعيرية، والعيدابي، وصبيا، وأحد المسارحة، ورابغ، وحبوما، والمجمعة، ومرات، ورويضة العرض، والقرى.

كما بلغ عدد الوفيات 1091 حالات، بإضافة 39 حالة وفاة جديدة.

وفيما يخص الفحوص المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد 23484 فحصاً جديداً، ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 1167766 فحصاً.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد COVID-19 حول العالم بلغت 8184331 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 3966877 مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات نحو 443960 ألف حالة.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد"، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.