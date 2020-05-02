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في قفزة حادة .. إيطاليا تسجل 474 حالة وفاة بكورونا

بوريلي: أكبر ارتفاع للوفيات بالفيروس بالبلد منذ 21 أبريل

سجلت إيطاليا، اليوم السبت، قفزة حادة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفعت هذه الحصيلة بواقع 474 حالة مقابلة 269 في إحصائية أمس الجمعة.

وقال رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، السبت، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 474 حالة جديدة، وبلغ مستوى 28710.

ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع للوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا منذ 21 أبريل، ويأتي في زيادة كبيرة لهذا المعدل اليومي مقارنة مع الأيام السبقة، حيث سجلت في البلاد يوم 29 أبريل 323 حالة، وفي 30 أبريل 285، وفي 1 مايو 269 .

فيروس كورونا الجديد

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في قفزة حادة .. إيطاليا تسجل 474 حالة وفاة بكورونا
سبق

سجلت إيطاليا، اليوم السبت، قفزة حادة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفعت هذه الحصيلة بواقع 474 حالة مقابلة 269 في إحصائية أمس الجمعة.

وقال رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، السبت، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 474 حالة جديدة، وبلغ مستوى 28710.

ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع للوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا منذ 21 أبريل، ويأتي في زيادة كبيرة لهذا المعدل اليومي مقارنة مع الأيام السبقة، حيث سجلت في البلاد يوم 29 أبريل 323 حالة، وفي 30 أبريل 285، وفي 1 مايو 269 .

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
07:29 PM

في قفزة حادة .. إيطاليا تسجل 474 حالة وفاة بكورونا

بوريلي: أكبر ارتفاع للوفيات بالفيروس بالبلد منذ 21 أبريل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت إيطاليا، اليوم السبت، قفزة حادة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفعت هذه الحصيلة بواقع 474 حالة مقابلة 269 في إحصائية أمس الجمعة.

وقال رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، السبت، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 474 حالة جديدة، وبلغ مستوى 28710.

ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع للوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا منذ 21 أبريل، ويأتي في زيادة كبيرة لهذا المعدل اليومي مقارنة مع الأيام السبقة، حيث سجلت في البلاد يوم 29 أبريل 323 حالة، وفي 30 أبريل 285، وفي 1 مايو 269 .

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