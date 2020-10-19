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الشباب يعزِّز خط الدفاع بالتشيلي "إيغور"

أعلن نادي الشباب اليوم الاثنين وصول مدافع الفريق التشيلي إيغور ليشنوفسكي (26 عامًا) للانخراط في التدريبات استعدادًا لمباريات الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

يُذكر أن إدارة الشباب وقّعت مع مدافع المنتخب التشيلي إيغور عقدًا لمدة موسمين قادمًا من صفوف كروز المكسيكي.

ولعب "إيغور" لناديَيْ سبورتينج خيخون الإسباني وبورتو البرتغالي سابقًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يعزِّز خط الدفاع بالتشيلي "إيغور"
سبق

أعلن نادي الشباب اليوم الاثنين وصول مدافع الفريق التشيلي إيغور ليشنوفسكي (26 عامًا) للانخراط في التدريبات استعدادًا لمباريات الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

يُذكر أن إدارة الشباب وقّعت مع مدافع المنتخب التشيلي إيغور عقدًا لمدة موسمين قادمًا من صفوف كروز المكسيكي.

ولعب "إيغور" لناديَيْ سبورتينج خيخون الإسباني وبورتو البرتغالي سابقًا.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
08:21 PM

الشباب يعزِّز خط الدفاع بالتشيلي "إيغور"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الشباب اليوم الاثنين وصول مدافع الفريق التشيلي إيغور ليشنوفسكي (26 عامًا) للانخراط في التدريبات استعدادًا لمباريات الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

يُذكر أن إدارة الشباب وقّعت مع مدافع المنتخب التشيلي إيغور عقدًا لمدة موسمين قادمًا من صفوف كروز المكسيكي.

ولعب "إيغور" لناديَيْ سبورتينج خيخون الإسباني وبورتو البرتغالي سابقًا.

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