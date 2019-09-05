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سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي

بحثا العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بما يحقق الاستقرار في أسواق النفط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بما يحقق الاستقرار في أسواق النفط.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
09:00 PM
اخر تعديل
05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
09:44 PM

سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي

بحثا العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بما يحقق الاستقرار في أسواق النفط.

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