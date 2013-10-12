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على ذمة صحيفة "Takvim": أحمد موسى يستغيث ويطلب الرحيل عن "النصر"!

فجّرت صحيفة "Takvim" مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن إرسال اللاعب النيجيري أحمد موسى رسالة لإدارة "طرابزون سبور" التركي عبر زميله في الفريق أوجيني أونازي، مطالباً فيها بالرحيل عن "النصر".

وبحسب الصحيفة التركية، فإن زميل أحمد موسى، اللاعب أوجيني أونازي قد نقل الرسالة لإدارة النادي التركي؛ للعمل على التفاوض مع "النصراويين" لشراء عقد اللاعب.

وذكرت الصحيفة التركية أن "موسى" طالب زميله في المنتخب بالتحدث لإدارة النادي التركي، مبيناً أن حياته الكروية في خطر حال استمر في "النصر"، حيث إن اللاعب خارج تشكيلة الفريق منذ مدة.

الجدير ذكره أن إدارة "النصر" ذكرت أن النيجيري أحمد موسى لا يشارك مع الفريق النصراوي في الوقت الحالي؛ بسبب إصابة يعاني منها، لكن الصحيفة التركية ذكرت أنه مستبعَد من قبل المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

النصر أحمد موسى طرابزون سبور أوجيني أونازي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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على ذمة صحيفة "Takvim": أحمد موسى يستغيث ويطلب الرحيل عن "النصر"!
سبق

فجّرت صحيفة "Takvim" مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن إرسال اللاعب النيجيري أحمد موسى رسالة لإدارة "طرابزون سبور" التركي عبر زميله في الفريق أوجيني أونازي، مطالباً فيها بالرحيل عن "النصر".

وبحسب الصحيفة التركية، فإن زميل أحمد موسى، اللاعب أوجيني أونازي قد نقل الرسالة لإدارة النادي التركي؛ للعمل على التفاوض مع "النصراويين" لشراء عقد اللاعب.

وذكرت الصحيفة التركية أن "موسى" طالب زميله في المنتخب بالتحدث لإدارة النادي التركي، مبيناً أن حياته الكروية في خطر حال استمر في "النصر"، حيث إن اللاعب خارج تشكيلة الفريق منذ مدة.

الجدير ذكره أن إدارة "النصر" ذكرت أن النيجيري أحمد موسى لا يشارك مع الفريق النصراوي في الوقت الحالي؛ بسبب إصابة يعاني منها، لكن الصحيفة التركية ذكرت أنه مستبعَد من قبل المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
04:31 PM
اخر تعديل
12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
05:38 PM

على ذمة صحيفة "Takvim": أحمد موسى يستغيث ويطلب الرحيل عن "النصر"!

A A A
محمد السيّد - الرياض
11
5,329

فجّرت صحيفة "Takvim" مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن إرسال اللاعب النيجيري أحمد موسى رسالة لإدارة "طرابزون سبور" التركي عبر زميله في الفريق أوجيني أونازي، مطالباً فيها بالرحيل عن "النصر".

وبحسب الصحيفة التركية، فإن زميل أحمد موسى، اللاعب أوجيني أونازي قد نقل الرسالة لإدارة النادي التركي؛ للعمل على التفاوض مع "النصراويين" لشراء عقد اللاعب.

وذكرت الصحيفة التركية أن "موسى" طالب زميله في المنتخب بالتحدث لإدارة النادي التركي، مبيناً أن حياته الكروية في خطر حال استمر في "النصر"، حيث إن اللاعب خارج تشكيلة الفريق منذ مدة.

الجدير ذكره أن إدارة "النصر" ذكرت أن النيجيري أحمد موسى لا يشارك مع الفريق النصراوي في الوقت الحالي؛ بسبب إصابة يعاني منها، لكن الصحيفة التركية ذكرت أنه مستبعَد من قبل المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

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