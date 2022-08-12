بوركينا فاسو تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا
إجمالي الإصابات بلغ 1204 حالات مقابل 984 حالة شفاء
سجلت بوركينا فاسو خلال الساعات الـ24 الماضية، خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في بوركينافاسو، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا، بلغ 1204 حالات، مقابل 984 حالة شفاء؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 54 حالة.
بوركينا فاسو
فيروس كورونا الجديد
بوركينا فاسو تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-08-12
سجلت بوركينا فاسو خلال الساعات الـ24 الماضية، خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في بوركينافاسو، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا، بلغ 1204 حالات، مقابل 984 حالة شفاء؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 54 حالة.
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
08:50 AM
بوركينا فاسو تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا
إجمالي الإصابات بلغ 1204 حالات مقابل 984 حالة شفاء
سجلت بوركينا فاسو خلال الساعات الـ24 الماضية، خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في بوركينافاسو، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا، بلغ 1204 حالات، مقابل 984 حالة شفاء؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 54 حالة.