هيئة تقويم التعليم تحدد مواعيد الاختبار التحصيلي الثاني

بعد توجيه الملك بتقديمها للعام الدراسي الحالي للطلاب والطالبات

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب إعادة جدولة مواعيد الاختبار التحصيلي للفترة الثانية لعام 1441هـ - 2020م، وفتح التسجيل في الاختبار التحصيلي للطالبات والطلاب ابتداء من اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك بموجب الأمر الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مؤخراً بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي للطلاب والطالبات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة مدير الإدارة العامة للاتصال المؤسسي نايف بن مونس العبدلي: بالنسبة لمواعيد الاختبار التحصيلي الثاني، فستكون للطلاب من 13-15 شوال 1441هـ الموافق 5-7 يونيو 2020م، وللطالبات من 11-15 شوال 1441هـ الموافق 3-7يونيو 2020م.

وأضاف: في حال عدم ظهور الاختبار التحصيلي في ملف الطالب بالموقع الإلكتروني؛ فإن ذلك يعود إلى عدم تحديث الملف الشخصي بالمرحلة الدراسية الحالية "ثالث ثانوي"، وعلى الطلاب والطالبات الدخول على الملف في الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وتحديث المعلومات، ليظهر الاختبار.

وأردف المتحدث: من لديه تسجيل سابق مؤكد في الاختبار التحصيلي في الفترة الثانية فسيعدّل الموعد آليّاً من قبل الهيئة إلى الموعد الجديد، وفي حال عدم رغبة المسجل سابقاً في الموعد الجديد فيمكنه تعديل تسجيله حسب المواعيد الجديدة المتاحة.

وحول توفر مقاعد للاختبار التحصيلي في الفترة الأولى والثانية، أكد أن الهيئة ستوفر لجميع الطلاب والطالبات مقاعد للاختبار التحصيلي للفترتين الأولى والثانية، في المدن والمناطق التي يسكنونها.