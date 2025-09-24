شاهد .. سفارة المملكة بأستراليا تحتفي باليوم الوطني الـ 89

"السليم" هنّأ القيادة بذكرى التوحيد وأشاد بالعلاقات بين البلدين

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا "مساعد بن إبراهيم السليم"؛ حفل استقبال مساء أمس الإثنين بالعاصمة الأسترالية كانبيرا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

حضر الحفل حشد من كبار الشخصيات السياسية والبرلمانية والأكاديمية والمسؤولين الأستراليين والسفراء المعتمدين لدى أستراليا ورؤساء وممثلي الجامعات والهيئات والمراكز الإسلامية والعربية بأستراليا.

بدأ الحفل الذي افتتحه السفير السليم؛ ورئيسة البروتوكول في وزارة الخارجية الأسترالية، بإنشاد السلام الملكي السعودي والنشيد الرسمي الأسترالي، وتبادل التهاني والتمنيات لكلا البلدين الصديقين.

ورفع السفير السليم؛ في هذه المناسبة التهنئة باسمه واسم أعضاء البعثة والطلبة المبتعثين، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني التاســع والثمانيــن للمملكة العربية السعودية.

وقال السليم؛ في كلمته التي ألقاها في الحفل: يُشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن جميع زملائي أعضاء السفارة والمكاتب الملحقة والطلبة السعوديين في أستراليا، أن أرفع أصدق آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، والشعب السعودي الكريم كافة، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين.

وأضاف، أن هذا اليوم يحمل خلفه قصة كفاح طويلة وعملاً دؤوباً وجاداً بدأ مع مؤسس المملكة وباني نهضتها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيّب الله ثراه- الرجل الذي استطاع بحكمته ورؤيته أن يُوحد البلاد وأن يُرسي دعائمها وأن يرسم خريطة الطريق للمملكة يعمل بها ويسير على نهجها أبناؤه البررة من بعده.

وتابع السليم؛ ففي غضون عقود قليلة منذ توحيد المملكة عام 1932 تحولت المملكة العربية السعودية، إلى دولة فتية حديثة ومتقدمة ومنفتحة على العالم ولاعب أساسي على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن المملكة حباها الله بمقومات دينية وجغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة جعلتنا نتبوأ مكانة رفيعة وريادية بين الدول القيادية على مستوى العالم، وها نحن اليوم نحتفل بعام مليء بالإنجازات تشهده المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-.. فمنذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030 والمملكة العربية السعودية تشهد حراكاً اقتصادياً واجتماعياً لا مثيل له لتحقيق أهداف الرؤية، حيث تم تدشين مئات المشاريع التنموية الضخمة في عدد من مناطق المملكة، واستقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية. كما شهدت المملكة تقدماً ملحوظاً في مؤشر التنافسية العالمي لتحل في المركز الـ 26 عالمياً والمرتبة السابعة ضمن دول مجموعة العشرين G20.

وشدد السفير السليم؛ في كلمته على ارتياحه للعلاقات الثنائية القائمة بين المملكة وأستراليا، وقال شهدت العلاقات الاقتصادية السعودية - الأسترالية تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أسهمت في تفعيل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأضاف، كما أن المملكة العربية السعودية وأستراليا شريكان مهمان في الكثير من المنظمات الدولية المختلفة ومن ضمنها (مجموعة العشرين كأكبر اقتصاديات العالم)، الأمر الذي أسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، كما تعد المملكة أحد أهم الشركاء التجاريين لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم التبادل التجاري، إذ بلغ حجم هذا التبادل بين البلدين أكثر من 1.3 مليار دولار أسترالي في العام الماضي.

وأضاف السليم؛ أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين تطورت بشكل كبير حيث بلغ حجم الاستثمار السعودي في أستراليا مع نهاية عام 2018م إلى 4 مليارات دولار، بينما وصل حجم الاستثمارات الأسترالية قرابة 1.3 مليار دولار.

وختم كلمته سائلاً الله -جل وعلا- أن يحفظ المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة.

وفي نهاية الحفل افتتح السفير السليم؛ عدداً من المعارض الثقافية والتعريفية المصاحبة للحفل.