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الاتحاد يعزز صفوفه بصفقة البرتغالي "أندريه فيليبي"

مع نهاية اليوم الأخير لفترة "الميركاتو الشتوي"، أعلن نادي الاتحاد، في الدقائق الأخيرة للتسجيل، أمس الأحد، عن التعاقد مع اللاعب البرتغالي أندريه فيليبي.

وسبق لأندريه فيليبي أن خاض عدة تجارب أوروبية ومنها ( بورتو البرتغالي، ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، فيتوريا دي غيماريش)، كما لعب للمنتخب البرتغالي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يعزز صفوفه بصفقة البرتغالي "أندريه فيليبي"
سبق

مع نهاية اليوم الأخير لفترة "الميركاتو الشتوي"، أعلن نادي الاتحاد، في الدقائق الأخيرة للتسجيل، أمس الأحد، عن التعاقد مع اللاعب البرتغالي أندريه فيليبي.

وسبق لأندريه فيليبي أن خاض عدة تجارب أوروبية ومنها ( بورتو البرتغالي، ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، فيتوريا دي غيماريش)، كما لعب للمنتخب البرتغالي.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
01:05 AM

الاتحاد يعزز صفوفه بصفقة البرتغالي "أندريه فيليبي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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مع نهاية اليوم الأخير لفترة "الميركاتو الشتوي"، أعلن نادي الاتحاد، في الدقائق الأخيرة للتسجيل، أمس الأحد، عن التعاقد مع اللاعب البرتغالي أندريه فيليبي.

وسبق لأندريه فيليبي أن خاض عدة تجارب أوروبية ومنها ( بورتو البرتغالي، ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، فيتوريا دي غيماريش)، كما لعب للمنتخب البرتغالي.

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