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أمانة الطائف تنفذ أعمال صيانة وسفلتة طارئة لطريق "وادي وج" في الطائف

بهدف دعم انسيابية التدفق المروري بمرونة

نفذت أمانة الطائف أعمال كشط وإعادة سفلتة في طريق وادي وج الذي يخدم المدينة من شمالها لجنوبها، وذلك بهدف دعم انسيابية التدفق المروري بمرونة في هذا الطريق المحوري، وبلغت كمية السفلتة في المشروع 15.500 متر مكعب.

ونفذت آليات وعمالة وكالة المشاريع "الإدارة العامة للتشغيل والصيانة" بتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة في أجزاء محدودة من الطريق شملت الدورانات وحارات الخدمة، وجرى إنجاز الجزء الأكبر من العمل، وفتح الدورانات والحارات الخدمية أمام حركة عبور المركبات.

ووجه أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، وكالة المشاريع بسرعة إنجاز كافة المشروعات الجارية التي تشمل أعمال صيانة وأخرى للسفلتة في العديد من شوارع المحافظة الرئيسية والفرعية، والاهتمام بتعزيز وسائل السلامة المروية بما يساهم في التسهيل على المواطنين وسرعة نقل الحركة المرورية من موقع لآخر.

يذكر أن الأمانة وضعت خطة لدعم كافة المواقع التي تحتاج إلى سفلتة وفق الأولويات، وتم خلال الفترة الماضية تنفيذ مشاريع كشط وإعادة سفلتة في عدد من الشوارع والتقاطعات، بالإضافة إلى صيانة شاملة للشوارع المتضررة من الأمطار والسيول وكثافة حركة المركبات الثقيلة عليها، بينما تعمل فرق الإدارة العامة للتشغيل والصيانة على استمرار جهود الصيانة والترقيع والمعالجة للشوارع التي سجلت بها ملاحظات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الطائف تنفذ أعمال صيانة وسفلتة طارئة لطريق "وادي وج" في الطائف
سبق

نفذت أمانة الطائف أعمال كشط وإعادة سفلتة في طريق وادي وج الذي يخدم المدينة من شمالها لجنوبها، وذلك بهدف دعم انسيابية التدفق المروري بمرونة في هذا الطريق المحوري، وبلغت كمية السفلتة في المشروع 15.500 متر مكعب.

ونفذت آليات وعمالة وكالة المشاريع "الإدارة العامة للتشغيل والصيانة" بتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة في أجزاء محدودة من الطريق شملت الدورانات وحارات الخدمة، وجرى إنجاز الجزء الأكبر من العمل، وفتح الدورانات والحارات الخدمية أمام حركة عبور المركبات.

ووجه أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، وكالة المشاريع بسرعة إنجاز كافة المشروعات الجارية التي تشمل أعمال صيانة وأخرى للسفلتة في العديد من شوارع المحافظة الرئيسية والفرعية، والاهتمام بتعزيز وسائل السلامة المروية بما يساهم في التسهيل على المواطنين وسرعة نقل الحركة المرورية من موقع لآخر.

يذكر أن الأمانة وضعت خطة لدعم كافة المواقع التي تحتاج إلى سفلتة وفق الأولويات، وتم خلال الفترة الماضية تنفيذ مشاريع كشط وإعادة سفلتة في عدد من الشوارع والتقاطعات، بالإضافة إلى صيانة شاملة للشوارع المتضررة من الأمطار والسيول وكثافة حركة المركبات الثقيلة عليها، بينما تعمل فرق الإدارة العامة للتشغيل والصيانة على استمرار جهود الصيانة والترقيع والمعالجة للشوارع التي سجلت بها ملاحظات.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
06:08 PM

أمانة الطائف تنفذ أعمال صيانة وسفلتة طارئة لطريق "وادي وج" في الطائف

بهدف دعم انسيابية التدفق المروري بمرونة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نفذت أمانة الطائف أعمال كشط وإعادة سفلتة في طريق وادي وج الذي يخدم المدينة من شمالها لجنوبها، وذلك بهدف دعم انسيابية التدفق المروري بمرونة في هذا الطريق المحوري، وبلغت كمية السفلتة في المشروع 15.500 متر مكعب.

ونفذت آليات وعمالة وكالة المشاريع "الإدارة العامة للتشغيل والصيانة" بتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة في أجزاء محدودة من الطريق شملت الدورانات وحارات الخدمة، وجرى إنجاز الجزء الأكبر من العمل، وفتح الدورانات والحارات الخدمية أمام حركة عبور المركبات.

ووجه أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، وكالة المشاريع بسرعة إنجاز كافة المشروعات الجارية التي تشمل أعمال صيانة وأخرى للسفلتة في العديد من شوارع المحافظة الرئيسية والفرعية، والاهتمام بتعزيز وسائل السلامة المروية بما يساهم في التسهيل على المواطنين وسرعة نقل الحركة المرورية من موقع لآخر.

يذكر أن الأمانة وضعت خطة لدعم كافة المواقع التي تحتاج إلى سفلتة وفق الأولويات، وتم خلال الفترة الماضية تنفيذ مشاريع كشط وإعادة سفلتة في عدد من الشوارع والتقاطعات، بالإضافة إلى صيانة شاملة للشوارع المتضررة من الأمطار والسيول وكثافة حركة المركبات الثقيلة عليها، بينما تعمل فرق الإدارة العامة للتشغيل والصيانة على استمرار جهود الصيانة والترقيع والمعالجة للشوارع التي سجلت بها ملاحظات.

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