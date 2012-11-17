صورة مرعبة.. شاهد صيد العقارب في أسوان

كشفت صورة مرعبة من محافظة أسوان، عن حقيقة هجوم العقارب على سكان تلك المحافظة جنوبي مصر، وكيف يتحرك الأهالي لإيقافها واتقاء خطورتها.

ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من مدينة إدفو (شمالي أسوان) صورة لمجموعة كبيرة من العقارب، وقد تم غرس عِصِيّ في ظهرها، وغرسها في الأرض، وهي الطريقة المعروفة في أسوان والمدن التابعة لها، من أجل صيد العقارب وقتلها، وجاء في تعليق مع الصورة: "تسببت الأعاصير والأمطار الرعدية في نزوح العقارب من الصحراء لداخل المناطق المأهولة بالسكان، وأصابت بلدغاتها ما يزيد على ٥٥٠ شخصًا.. اللهم ارفع البلاء عن أهلنا في أسوان.. اللهم صيبًا نافعًا".

جدير بالذكر أن لدغات العقارب قد تسببت في موت 3 أشخاص وإصابة حوالى 500 في أسوان؛ وذلك جراء السيول التي انهمرت وجرفت العقارب من الصحراء إلى المدينة القريبة.