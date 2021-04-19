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"بريد الناجحات".. مبادرة نوعية من "ابتدائية المويلح" لإدخال فرحة النجاح على الطالبات

تبدأ ببنات الشهداء.. ووسط إجراءات احترازية عالية المستوى وعلى 3 مراحل

نفذت الابتدائية الأولى بالمويلح بضباء، مبادرة مميزة تجاه الطالبات بعنوان "بريد الناجحات"، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وكانت المبادرة عبارة عن تأمين "باص"، ووضع الجوائز والشهادات الخاصة باختبارات الفصل الدراسي الثاني، برفقة إدارية متخصصة، لإيصالها إلى منازل الطالبات وفق عدد من المراحل.

وجاءت المرحلة الأولى بنات الشهداء، وبعد ذلك الأيتام، والمرحلة الثالثة بقية الطالبات.

من جانب آخر، قالت قائدة المدرسة بسمة أحمد الغبان: "المبادرة جاءت حفاظًا على صحة الطالبات وإدخال البهجة والسعادة عليهن وعائلاتهن، وهذا أقل شيء يمكن أن نقدمه لبناتنا، وتمنت أن تطبق المبادرة على المدارس الأخرى".

وتفاعل أولياء الأمور مع المبادرة، وقدموا شكرهم لقائدة المدرسة ومنسوبيها، مثمنين الابتكار والأفكار الجديدة التي تقدم من أجل الطالبات.

فيما أكد بعض أولياء الأمور أن ردة فعل الطالبات بعد استلام هدية النجاح بهذه الطريقة المميزة لا يمكن وصفها، حيث غمرتهن السعادة.

فيما أكد بعض أولياء الأمور أن ردة فعل الطالبات بعد استلام هدية النجاح بهذه الطريقة المميزة لا يمكن وصفها، حيث غمرتهن السعادة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بريد الناجحات".. مبادرة نوعية من "ابتدائية المويلح" لإدخال فرحة النجاح على الطالبات
سبق

نفذت الابتدائية الأولى بالمويلح بضباء، مبادرة مميزة تجاه الطالبات بعنوان "بريد الناجحات"، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وكانت المبادرة عبارة عن تأمين "باص"، ووضع الجوائز والشهادات الخاصة باختبارات الفصل الدراسي الثاني، برفقة إدارية متخصصة، لإيصالها إلى منازل الطالبات وفق عدد من المراحل.

وجاءت المرحلة الأولى بنات الشهداء، وبعد ذلك الأيتام، والمرحلة الثالثة بقية الطالبات.

من جانب آخر، قالت قائدة المدرسة بسمة أحمد الغبان: "المبادرة جاءت حفاظًا على صحة الطالبات وإدخال البهجة والسعادة عليهن وعائلاتهن، وهذا أقل شيء يمكن أن نقدمه لبناتنا، وتمنت أن تطبق المبادرة على المدارس الأخرى".

وتفاعل أولياء الأمور مع المبادرة، وقدموا شكرهم لقائدة المدرسة ومنسوبيها، مثمنين الابتكار والأفكار الجديدة التي تقدم من أجل الطالبات.

فيما أكد بعض أولياء الأمور أن ردة فعل الطالبات بعد استلام هدية النجاح بهذه الطريقة المميزة لا يمكن وصفها، حيث غمرتهن السعادة.

فيما أكد بعض أولياء الأمور أن ردة فعل الطالبات بعد استلام هدية النجاح بهذه الطريقة المميزة لا يمكن وصفها، حيث غمرتهن السعادة.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
11:22 PM

"بريد الناجحات".. مبادرة نوعية من "ابتدائية المويلح" لإدخال فرحة النجاح على الطالبات

تبدأ ببنات الشهداء.. ووسط إجراءات احترازية عالية المستوى وعلى 3 مراحل

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بدر الجبل - تبوك
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نفذت الابتدائية الأولى بالمويلح بضباء، مبادرة مميزة تجاه الطالبات بعنوان "بريد الناجحات"، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وكانت المبادرة عبارة عن تأمين "باص"، ووضع الجوائز والشهادات الخاصة باختبارات الفصل الدراسي الثاني، برفقة إدارية متخصصة، لإيصالها إلى منازل الطالبات وفق عدد من المراحل.

وجاءت المرحلة الأولى بنات الشهداء، وبعد ذلك الأيتام، والمرحلة الثالثة بقية الطالبات.

من جانب آخر، قالت قائدة المدرسة بسمة أحمد الغبان: "المبادرة جاءت حفاظًا على صحة الطالبات وإدخال البهجة والسعادة عليهن وعائلاتهن، وهذا أقل شيء يمكن أن نقدمه لبناتنا، وتمنت أن تطبق المبادرة على المدارس الأخرى".

وتفاعل أولياء الأمور مع المبادرة، وقدموا شكرهم لقائدة المدرسة ومنسوبيها، مثمنين الابتكار والأفكار الجديدة التي تقدم من أجل الطالبات.

فيما أكد بعض أولياء الأمور أن ردة فعل الطالبات بعد استلام هدية النجاح بهذه الطريقة المميزة لا يمكن وصفها، حيث غمرتهن السعادة.

فيما أكد بعض أولياء الأمور أن ردة فعل الطالبات بعد استلام هدية النجاح بهذه الطريقة المميزة لا يمكن وصفها، حيث غمرتهن السعادة.

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