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"طيران ناس" يعلن عن جاهزيته واستعداده لإطلاق 12 وجهة دولية لصيف 2021م

تماشيًا مع قرار رفع تعليق السفر للمواطنين بدءًا من 17 مايو

أعلن طيران ناس، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن ترحيبه بقرار رفع تعليق السفر الدولي عن المواطنين السعوديين، والذي سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من 17 مايو 2021م.

وأكد الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا، "استعداد طيران ناس لاستئناف رحلاته الدولية المتوافقة مع توجيهات الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المختصة". وأشاد بـ"الدعم اللا محدود الذي حظي به قطاع الطيران من حكومة المملكة -حفظها الله- طوال فترة جائحة COVID-19.

وشدد المهنا على التزام طيران ناس بأقصى معايير الوقاية والسلامة الصحية؛ لضمان رحلة آمنة وسليمة للمسافرين إلى جميع الوجهات؛ حيث بلغت نسبة المحصنين من الطاقم الجوي 91% حتى اليوم.

وذكر أن "لدينا خططًا واعدة لصيف هذا العام، وسنعمل على إطلاق نحو 12 وجهة موسمية ستمثل قيمة مضافة إلى الوجهات الأخرى التي تَضَمّنتها شبكة طيران ناس طوال العام. وستشمل وجهاتنا الموسمية كلًّا من: (سالزبورغ- كييڤ- طشقند- تيرانا- الغردقة- صلالة- فيينا- سراييفو- باكو- تبليسي- باتومي- شرم الشيخ).

وأضاف: بعد النجاح المميز الذي حقّقه طيران ناس في وجهات الصيف خلال الأعوام الماضية 2018 و2019، قررنا مواصلة التوسع بفتح وجهات جديدة ومباشرة، والتي تتماشى مع خطط طيران ناس الاستراتيجية في التوسع إلى دول جديدة التي لا يوجد لديها رحلات مباشرة تربط البلدين، ولفت إلى أن طيران ناس يحرص على تقديم العديد من الوجهات خلال موسم الصيف؛ للتعرف على ثقافات وحضارات مختلفة.

واختتم "المهنا" بأن طيران ناس مستمر في خططه التوسعية والتي انعكست من خلال طلبية الشراء التي وقعت مع شركة إيرباص لشراء 120 طائرة من نوع A320neo بقيمة إجمالية قدرها 32 مليار ريال سعودي، وقد تسلمنا منها 15 طائرة جديدة حتى تاريخ اليوم.

يُذكر أن طيران ناس يتيح لضيوفه المسافرين إمكانية حجز رحلاتهم لوجهات صيف 2021م من خلال الموقع الإلكتروني لطيران ناس www.flynas.com أو تطبيق الهواتف أو من خلال مركز الاتصال 920001234 أو عبر وكلاء السفر.

طيران ناس رفع تعليق السفر الدولي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طيران ناس" يعلن عن جاهزيته واستعداده لإطلاق 12 وجهة دولية لصيف 2021م
سبق

أعلن طيران ناس، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن ترحيبه بقرار رفع تعليق السفر الدولي عن المواطنين السعوديين، والذي سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من 17 مايو 2021م.

وأكد الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا، "استعداد طيران ناس لاستئناف رحلاته الدولية المتوافقة مع توجيهات الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المختصة". وأشاد بـ"الدعم اللا محدود الذي حظي به قطاع الطيران من حكومة المملكة -حفظها الله- طوال فترة جائحة COVID-19.

وشدد المهنا على التزام طيران ناس بأقصى معايير الوقاية والسلامة الصحية؛ لضمان رحلة آمنة وسليمة للمسافرين إلى جميع الوجهات؛ حيث بلغت نسبة المحصنين من الطاقم الجوي 91% حتى اليوم.

وذكر أن "لدينا خططًا واعدة لصيف هذا العام، وسنعمل على إطلاق نحو 12 وجهة موسمية ستمثل قيمة مضافة إلى الوجهات الأخرى التي تَضَمّنتها شبكة طيران ناس طوال العام. وستشمل وجهاتنا الموسمية كلًّا من: (سالزبورغ- كييڤ- طشقند- تيرانا- الغردقة- صلالة- فيينا- سراييفو- باكو- تبليسي- باتومي- شرم الشيخ).

وأضاف: بعد النجاح المميز الذي حقّقه طيران ناس في وجهات الصيف خلال الأعوام الماضية 2018 و2019، قررنا مواصلة التوسع بفتح وجهات جديدة ومباشرة، والتي تتماشى مع خطط طيران ناس الاستراتيجية في التوسع إلى دول جديدة التي لا يوجد لديها رحلات مباشرة تربط البلدين، ولفت إلى أن طيران ناس يحرص على تقديم العديد من الوجهات خلال موسم الصيف؛ للتعرف على ثقافات وحضارات مختلفة.

واختتم "المهنا" بأن طيران ناس مستمر في خططه التوسعية والتي انعكست من خلال طلبية الشراء التي وقعت مع شركة إيرباص لشراء 120 طائرة من نوع A320neo بقيمة إجمالية قدرها 32 مليار ريال سعودي، وقد تسلمنا منها 15 طائرة جديدة حتى تاريخ اليوم.

يُذكر أن طيران ناس يتيح لضيوفه المسافرين إمكانية حجز رحلاتهم لوجهات صيف 2021م من خلال الموقع الإلكتروني لطيران ناس www.flynas.com أو تطبيق الهواتف أو من خلال مركز الاتصال 920001234 أو عبر وكلاء السفر.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
08:23 PM

"طيران ناس" يعلن عن جاهزيته واستعداده لإطلاق 12 وجهة دولية لصيف 2021م

تماشيًا مع قرار رفع تعليق السفر للمواطنين بدءًا من 17 مايو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن طيران ناس، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن ترحيبه بقرار رفع تعليق السفر الدولي عن المواطنين السعوديين، والذي سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من 17 مايو 2021م.

وأكد الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا، "استعداد طيران ناس لاستئناف رحلاته الدولية المتوافقة مع توجيهات الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المختصة". وأشاد بـ"الدعم اللا محدود الذي حظي به قطاع الطيران من حكومة المملكة -حفظها الله- طوال فترة جائحة COVID-19.

وشدد المهنا على التزام طيران ناس بأقصى معايير الوقاية والسلامة الصحية؛ لضمان رحلة آمنة وسليمة للمسافرين إلى جميع الوجهات؛ حيث بلغت نسبة المحصنين من الطاقم الجوي 91% حتى اليوم.

وذكر أن "لدينا خططًا واعدة لصيف هذا العام، وسنعمل على إطلاق نحو 12 وجهة موسمية ستمثل قيمة مضافة إلى الوجهات الأخرى التي تَضَمّنتها شبكة طيران ناس طوال العام. وستشمل وجهاتنا الموسمية كلًّا من: (سالزبورغ- كييڤ- طشقند- تيرانا- الغردقة- صلالة- فيينا- سراييفو- باكو- تبليسي- باتومي- شرم الشيخ).

وأضاف: بعد النجاح المميز الذي حقّقه طيران ناس في وجهات الصيف خلال الأعوام الماضية 2018 و2019، قررنا مواصلة التوسع بفتح وجهات جديدة ومباشرة، والتي تتماشى مع خطط طيران ناس الاستراتيجية في التوسع إلى دول جديدة التي لا يوجد لديها رحلات مباشرة تربط البلدين، ولفت إلى أن طيران ناس يحرص على تقديم العديد من الوجهات خلال موسم الصيف؛ للتعرف على ثقافات وحضارات مختلفة.

واختتم "المهنا" بأن طيران ناس مستمر في خططه التوسعية والتي انعكست من خلال طلبية الشراء التي وقعت مع شركة إيرباص لشراء 120 طائرة من نوع A320neo بقيمة إجمالية قدرها 32 مليار ريال سعودي، وقد تسلمنا منها 15 طائرة جديدة حتى تاريخ اليوم.

يُذكر أن طيران ناس يتيح لضيوفه المسافرين إمكانية حجز رحلاتهم لوجهات صيف 2021م من خلال الموقع الإلكتروني لطيران ناس www.flynas.com أو تطبيق الهواتف أو من خلال مركز الاتصال 920001234 أو عبر وكلاء السفر.

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