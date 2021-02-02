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خلال 2020.. أمانة جدة ترفع 3,9 مليون طن من مخلفات البناء

نفذت 2640 جولة وأبرمت 601 عقد إلكتروني لنقل النفايات بالمحافظة

كشفت أمانة محافظة جدة عن ترحيل 602 ألف طن من النفايات التجارية ورفع أكثر من ثلاثة ملايين و900 ألف طن مخلفات بناء منها قرابة 35% مجهولة المصدر، في حين تمكنت الأمانة من إعادة تدوير ما يزيد عن 400 ألف طن من الدمارات في مواقع متعددة. وذلك نظير جهودها في الرقابة على المخلفات التجارية خلال 2020م.

وأوضح مدير عام الرقابة على المخلفات التجارية بأمانة جدة عبدالله بن محمد الغامدي قائلاً: أن الأمانة نفذت أكثر من 2640 جولة رقابية ورصدت 4751 ملاحظة على الشركات الناقلة، في حين تجاوزت الغرامات المرصودة حاجز الـ"مليون" ريال، مشيرًا إلى أن الأمانة اعتمدت 70 ناقلاً مؤهلاً لنقل مخلفات الأنشطة التجارية والإنشائية وأبرمت 601 عقد الكتروني لنقل النفايات، بجانب رصد أكثر من 450 موقع رمي عشوائي وتجارة سكراب وتسجيل 181 مقاولاً و2502 معدة متتبعة إلكترونيًا، في حين استقبلت الأمانة خلال العام الماضي 643 بلاغًا.

وأشار إلى أن الأمانة شرعت في تفعيل عدد من أنظمة الرقابة الإلكترونية ضمن برنامج التحول الرقمي في القطاع البلدي والتي تساهم في رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة من خلال التحكم بجميع أنواع النفايات والتخلص الآمن منها، بفضل أتمتتها لإجراءات العمل.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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خلال 2020.. أمانة جدة ترفع 3,9 مليون طن من مخلفات البناء
سبق

كشفت أمانة محافظة جدة عن ترحيل 602 ألف طن من النفايات التجارية ورفع أكثر من ثلاثة ملايين و900 ألف طن مخلفات بناء منها قرابة 35% مجهولة المصدر، في حين تمكنت الأمانة من إعادة تدوير ما يزيد عن 400 ألف طن من الدمارات في مواقع متعددة. وذلك نظير جهودها في الرقابة على المخلفات التجارية خلال 2020م.

وأوضح مدير عام الرقابة على المخلفات التجارية بأمانة جدة عبدالله بن محمد الغامدي قائلاً: أن الأمانة نفذت أكثر من 2640 جولة رقابية ورصدت 4751 ملاحظة على الشركات الناقلة، في حين تجاوزت الغرامات المرصودة حاجز الـ"مليون" ريال، مشيرًا إلى أن الأمانة اعتمدت 70 ناقلاً مؤهلاً لنقل مخلفات الأنشطة التجارية والإنشائية وأبرمت 601 عقد الكتروني لنقل النفايات، بجانب رصد أكثر من 450 موقع رمي عشوائي وتجارة سكراب وتسجيل 181 مقاولاً و2502 معدة متتبعة إلكترونيًا، في حين استقبلت الأمانة خلال العام الماضي 643 بلاغًا.

وأشار إلى أن الأمانة شرعت في تفعيل عدد من أنظمة الرقابة الإلكترونية ضمن برنامج التحول الرقمي في القطاع البلدي والتي تساهم في رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة من خلال التحكم بجميع أنواع النفايات والتخلص الآمن منها، بفضل أتمتتها لإجراءات العمل.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
02:56 PM

خلال 2020.. أمانة جدة ترفع 3,9 مليون طن من مخلفات البناء

نفذت 2640 جولة وأبرمت 601 عقد إلكتروني لنقل النفايات بالمحافظة

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عبدالله الراجحي - جدة
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كشفت أمانة محافظة جدة عن ترحيل 602 ألف طن من النفايات التجارية ورفع أكثر من ثلاثة ملايين و900 ألف طن مخلفات بناء منها قرابة 35% مجهولة المصدر، في حين تمكنت الأمانة من إعادة تدوير ما يزيد عن 400 ألف طن من الدمارات في مواقع متعددة. وذلك نظير جهودها في الرقابة على المخلفات التجارية خلال 2020م.

وأوضح مدير عام الرقابة على المخلفات التجارية بأمانة جدة عبدالله بن محمد الغامدي قائلاً: أن الأمانة نفذت أكثر من 2640 جولة رقابية ورصدت 4751 ملاحظة على الشركات الناقلة، في حين تجاوزت الغرامات المرصودة حاجز الـ"مليون" ريال، مشيرًا إلى أن الأمانة اعتمدت 70 ناقلاً مؤهلاً لنقل مخلفات الأنشطة التجارية والإنشائية وأبرمت 601 عقد الكتروني لنقل النفايات، بجانب رصد أكثر من 450 موقع رمي عشوائي وتجارة سكراب وتسجيل 181 مقاولاً و2502 معدة متتبعة إلكترونيًا، في حين استقبلت الأمانة خلال العام الماضي 643 بلاغًا.

وأشار إلى أن الأمانة شرعت في تفعيل عدد من أنظمة الرقابة الإلكترونية ضمن برنامج التحول الرقمي في القطاع البلدي والتي تساهم في رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة من خلال التحكم بجميع أنواع النفايات والتخلص الآمن منها، بفضل أتمتتها لإجراءات العمل.

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