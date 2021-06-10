‏911 بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة، و999 في جميع مناطق المملكة".

وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "للإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية ولائحة الحد من التجمعات لمنع تفشي فيروس كورونا، مِثْل عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة أو التجمعات المخالفة، بادر بالاتصال على:

دعا الأمن العام للإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية ولائحة الحد من التجمعات لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

الأمن العام: بادِرْ بالإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية على هذه الأرقام عبدالله البرقاوي سبق 2021-06-10 دعا الأمن العام للإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية ولائحة الحد من التجمعات لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "للإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية ولائحة الحد من التجمعات لمنع تفشي فيروس كورونا، مِثْل عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة أو التجمعات المخالفة، بادر بالاتصال على: ‏911 بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة، و999 في جميع مناطق المملكة".

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 01:41 PM

الأمن العام: بادِرْ بالإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية على هذه الأرقام





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دعا الأمن العام للإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية ولائحة الحد من التجمعات لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "للإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية ولائحة الحد من التجمعات لمنع تفشي فيروس كورونا، مِثْل عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة أو التجمعات المخالفة، بادر بالاتصال على:

‏911 بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة، و999 في جميع مناطق المملكة".