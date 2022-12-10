النصر أمام القادسية لاستعادة نغمة الفوز.. والاتحاد للاستمرار بصحوته يواجه الرائد

في منافسات الجولة الـ١٣ من الدوري السعودي

تتواصل اليوم منافسات الجولة الـ١٣ من الدوري السعودي لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات نارية، لا تخلو من الإثارة والتشويق؛ لأن جميع الفرق المتنافسة ترفع شعارًا واحدًا، هو "لا بديل عن الفوز".



الفيحاء - الباطن

يلاقي الفيحاء صاحب المركز الثالث عشر (قبل الأخير) ضيفه الباطن خامس الترتيب، وذلك على ميدانه ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة عند الساعة الـ(3:10) عصرًا.

يسعى أصحاب الضيافة إلى الهروب من قاع الترتيب، والدخول في المناطق الدافئة من خلال تحقيق فوز ولا شيء غيره إذا ما أرادوا ترك مركزهم على الجدول، وأيضًا لإنهاء مرحلة الذهاب بفوز يكون الثالث لهم هذا الموسم.

من جهته، يبحث الباطن عن تحقيق نتيجة إيجابية، تكون استمرارًا لنتائج الفريق في الجولات الأربعة الأخيرة، وتقربه خطوة من فرق المقدمة، وتُبقي على آماله قائمة بالمنافسة، إضافة لتضييقه الخناق على الفيصلي في المركز الرابع.



الاتحاد - الرائد

يستضيف الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة نظيره الرائد متذيل الترتيب عند الساعة الـ(7:40) مساء.

يطمح الاتحاد لمواصلة صحوته، والاستمرار بمسلسل الانتصارات لتحسين موقعه على سلم الترتيب، والمحافظة على مركزه السادس، إلى جانب تحقيق أول فوز له على أرضية ميدانه هذا الموسم من أجل إسعاد جماهيره المتعطشة إلى ذلك.

لكن المشاكل ما زالت تعصف بالفريق؛ إذ سيفتقد 11 لاعبًا لأسباب مختلفة، إما للإصابات، أو بداعي الإيقاف؛ ما يضع مدرب الفريق على المحك بإيجاد الحلول المناسبة للخروج بنتيجة ترضي أنصاره.

في المقابل، يُمنِّي الضيوف أنفسهم بالخروج بنتيجة إيجابية، تبعدهم قليلاً عن ذيل الترتيب، وتعيد الروح للفريق الذي ما زال يبحث عن شخصيته هذا الموسم، إلى جانب إدخال البسمة على شفاه جماهيره الغاضبة على وضع ومكانة الفريق.



القادسية - النصر

يحل النصر ثالث الترتيب ضيفًا ثقيلاً على القادسية صاحب المركز العاشر، وذلك على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة الـ(7:40) مساء.

يتطلع النصر إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد تعثره أمام الباطن مساء يوم الاثنين في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة، حرمه من اعتلاء المركز الثاني من أجل البقاء قريبًا من ثنائي المقدمة، والمحافظة على حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب.

في حين يحاول أصحاب الضيافة استعادة توازنهم، وإيقاف نزيف النقاط المستمر منذ ثلاث جولات، والعودة لعزف نغمة الفوز الذي سيكون الرابع هذا الموسم من أجل تحسين مركز الفريق على جدول الترتيب.