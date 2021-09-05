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"التجارة" تنفِّذ أكثر من 3 آلاف جولة رقابية على منافذ بيع المستلزمات الدراسية

دعت المستهلكين للإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى تتعلق بوجود مخالفات بالمكتبات والقرطاسيات

نفَّذت وزارة التجارة 3036 جولة رقابية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية من مكتبات ومحالّ قرطاسية في مختلف مناطق المملكة، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقامت الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها على منافذ بيع المستلزمات المدرسية، بالتحقق من توافر المنتجات والسلع المدرسية، والتأكد من وجود بطاقات السعر على المستلزمات، وعدم اختلاف سعر الرف عن الأسعار المدونة على أجهزة المحاسبة، والتثبت من نظامية سير العمل في المكتبات والقرطاسيات، وعدم وجود أَي مخالفات غش تجاري أو تقليد، وحررت الفرق الرقابية خلال جولاتها 36 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى تتعلق بوجود مخالفات في المكتبات والقرطاسيات، من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app ، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".

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"التجارة" تنفِّذ أكثر من 3 آلاف جولة رقابية على منافذ بيع المستلزمات الدراسية
سبق

نفَّذت وزارة التجارة 3036 جولة رقابية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية من مكتبات ومحالّ قرطاسية في مختلف مناطق المملكة، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقامت الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها على منافذ بيع المستلزمات المدرسية، بالتحقق من توافر المنتجات والسلع المدرسية، والتأكد من وجود بطاقات السعر على المستلزمات، وعدم اختلاف سعر الرف عن الأسعار المدونة على أجهزة المحاسبة، والتثبت من نظامية سير العمل في المكتبات والقرطاسيات، وعدم وجود أَي مخالفات غش تجاري أو تقليد، وحررت الفرق الرقابية خلال جولاتها 36 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى تتعلق بوجود مخالفات في المكتبات والقرطاسيات، من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app ، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
08:47 PM

"التجارة" تنفِّذ أكثر من 3 آلاف جولة رقابية على منافذ بيع المستلزمات الدراسية

دعت المستهلكين للإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى تتعلق بوجود مخالفات بالمكتبات والقرطاسيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفَّذت وزارة التجارة 3036 جولة رقابية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية من مكتبات ومحالّ قرطاسية في مختلف مناطق المملكة، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقامت الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها على منافذ بيع المستلزمات المدرسية، بالتحقق من توافر المنتجات والسلع المدرسية، والتأكد من وجود بطاقات السعر على المستلزمات، وعدم اختلاف سعر الرف عن الأسعار المدونة على أجهزة المحاسبة، والتثبت من نظامية سير العمل في المكتبات والقرطاسيات، وعدم وجود أَي مخالفات غش تجاري أو تقليد، وحررت الفرق الرقابية خلال جولاتها 36 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى تتعلق بوجود مخالفات في المكتبات والقرطاسيات، من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app ، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".

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