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حادثتا دهس بموقعَيْن مختلفَيْن بجدة.. ونقل مصابَيْن للمستشفى‎

الأولى على طريق (باخشب) والثانية في حي (أم حبلين)

باشرت الجهات الأمنية بجدة مساء اليوم الجمعة حادثتَي دهس بموقعَين مختلفَين، أُصيب خلالهما شخصان بإصابات متعددة؛ نُقلا إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وتفصيلاً، وقعت حادثتا دهس لشخصين بمحافظة جدة بسبب عبورهما من غير الطريق المخصص للمشاة، الأولى على طريق (باخشب)، والثانية في حي (أم حبلين). ونتج من ذلك إصابة الشخصَين بإصابات متعددة.

وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادثتين، وتم نقل الشخصَين المصابَين للمستشفى لتلقي العلاج.

حادث دهس

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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حادثتا دهس بموقعَيْن مختلفَيْن بجدة.. ونقل مصابَيْن للمستشفى‎
سبق

باشرت الجهات الأمنية بجدة مساء اليوم الجمعة حادثتَي دهس بموقعَين مختلفَين، أُصيب خلالهما شخصان بإصابات متعددة؛ نُقلا إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وتفصيلاً، وقعت حادثتا دهس لشخصين بمحافظة جدة بسبب عبورهما من غير الطريق المخصص للمشاة، الأولى على طريق (باخشب)، والثانية في حي (أم حبلين). ونتج من ذلك إصابة الشخصَين بإصابات متعددة.

وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادثتين، وتم نقل الشخصَين المصابَين للمستشفى لتلقي العلاج.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
11:44 PM

حادثتا دهس بموقعَيْن مختلفَيْن بجدة.. ونقل مصابَيْن للمستشفى‎

الأولى على طريق (باخشب) والثانية في حي (أم حبلين)

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سعود الدعجاني - جدة
0
375

باشرت الجهات الأمنية بجدة مساء اليوم الجمعة حادثتَي دهس بموقعَين مختلفَين، أُصيب خلالهما شخصان بإصابات متعددة؛ نُقلا إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وتفصيلاً، وقعت حادثتا دهس لشخصين بمحافظة جدة بسبب عبورهما من غير الطريق المخصص للمشاة، الأولى على طريق (باخشب)، والثانية في حي (أم حبلين). ونتج من ذلك إصابة الشخصَين بإصابات متعددة.

وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادثتين، وتم نقل الشخصَين المصابَين للمستشفى لتلقي العلاج.

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