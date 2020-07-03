حادثتا دهس بموقعَيْن مختلفَيْن بجدة.. ونقل مصابَيْن للمستشفى‎

الأولى على طريق (باخشب) والثانية في حي (أم حبلين)

باشرت الجهات الأمنية بجدة مساء اليوم الجمعة حادثتَي دهس بموقعَين مختلفَين، أُصيب خلالهما شخصان بإصابات متعددة؛ نُقلا إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وتفصيلاً، وقعت حادثتا دهس لشخصين بمحافظة جدة بسبب عبورهما من غير الطريق المخصص للمشاة، الأولى على طريق (باخشب)، والثانية في حي (أم حبلين). ونتج من ذلك إصابة الشخصَين بإصابات متعددة.

وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادثتين، وتم نقل الشخصَين المصابَين للمستشفى لتلقي العلاج.