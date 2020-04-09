بلغ عدد الأطباء المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا؛ 100 طبيب. وأفادت رابطة الأطباء "فنومشيو" بأن المتوفاة الأخيرة هي طبيبة أسرة "62 عامًا" في ميرا، وهي بلدة تقع في إقليم فينيسا. وكانت إيطاليا قد سجلت نحو 140 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس، ونحو 10% من الحالات - أي 13522 - من الأطقم الطبية.

وفيات الأطباء في إيطاليا جرّاء كورونا تبلغ 100 حالة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-09 بلغ عدد الأطباء المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا؛ 100 طبيب.



وأفادت رابطة الأطباء "فنومشيو" بأن المتوفاة الأخيرة هي طبيبة أسرة "62 عامًا" في ميرا، وهي بلدة تقع في إقليم فينيسا.



وكانت إيطاليا قد سجلت نحو 140 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس، ونحو 10% من الحالات - أي 13522 - من الأطقم الطبية.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 05:37 PM

وفيات الأطباء في إيطاليا جرّاء كورونا تبلغ 100 حالة آخرهم طبيبة أسرة ستينية في بلدة بإقليم فينيسا





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بلغ عدد الأطباء المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا؛ 100 طبيب.



وأفادت رابطة الأطباء "فنومشيو" بأن المتوفاة الأخيرة هي طبيبة أسرة "62 عامًا" في ميرا، وهي بلدة تقع في إقليم فينيسا.



وكانت إيطاليا قد سجلت نحو 140 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس، ونحو 10% من الحالات - أي 13522 - من الأطقم الطبية.