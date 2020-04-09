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وفيات الأطباء في إيطاليا جرّاء كورونا تبلغ 100 حالة

آخرهم طبيبة أسرة ستينية في بلدة بإقليم فينيسا

بلغ عدد الأطباء المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا؛ 100 طبيب.

وأفادت رابطة الأطباء "فنومشيو" بأن المتوفاة الأخيرة هي طبيبة أسرة "62 عامًا" في ميرا، وهي بلدة تقع في إقليم فينيسا.

وكانت إيطاليا قد سجلت نحو 140 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس، ونحو 10% من الحالات - أي 13522 - من الأطقم الطبية.

فيروس كورونا الجديد

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وفيات الأطباء في إيطاليا جرّاء كورونا تبلغ 100 حالة
سبق

بلغ عدد الأطباء المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا؛ 100 طبيب.

وأفادت رابطة الأطباء "فنومشيو" بأن المتوفاة الأخيرة هي طبيبة أسرة "62 عامًا" في ميرا، وهي بلدة تقع في إقليم فينيسا.

وكانت إيطاليا قد سجلت نحو 140 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس، ونحو 10% من الحالات - أي 13522 - من الأطقم الطبية.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
05:37 PM

وفيات الأطباء في إيطاليا جرّاء كورونا تبلغ 100 حالة

آخرهم طبيبة أسرة ستينية في بلدة بإقليم فينيسا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,046

بلغ عدد الأطباء المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا؛ 100 طبيب.

وأفادت رابطة الأطباء "فنومشيو" بأن المتوفاة الأخيرة هي طبيبة أسرة "62 عامًا" في ميرا، وهي بلدة تقع في إقليم فينيسا.

وكانت إيطاليا قد سجلت نحو 140 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس، ونحو 10% من الحالات - أي 13522 - من الأطقم الطبية.

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