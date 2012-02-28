الجيش النيجيري يعلن تحرير أكثر من 1100 رهينة من قبضة "بوكو حرام"

بعد اختطاف 110 فتيات من مدرستهن بمنطقة "دابتشي"

أعلن الجيش النيجيري، الثلاثاء، تحرير أكثر من 1100 شخص، بينهم نساء وأطفال، احتجزتهم جماعة "بوكو حرام" بمناطق متفرّقة من القسم التابع للبلاد من بحيرة تشاد، قرب الحدود مع الكاميرون.

وحسب الأناضول يأتي إعلان الجيش بعد أكثر من أسبوع من اختطاف 110 فتيات من مدرستهن بمنطقة "دابتشي" في ولاية يوبي شمال شرقي البلاد، من قِبل مسلحي "بوكو حرام".

وعلى مر السنين، راكمت الجماعة آلاف الرهائن الذين اختطفتهم من مناطق مختلفة بالبلاد.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن العقيد بالجيش النيجيري، أونيما نواشوكو، قوله إن عناصر الجيش تمكّنت من تحرير 1100 رهينة من قبضة الجماعة المسلحة".

وأضاف واشوكو أن الجيش قتل أيضًا 35 على الأقل من مسلّحي "بوكو حرام"، في غارات شنها، أول أمس الاثنين، في الأطراف الشمالية لجزر بحيرة تشاد ومنطقة "سامبيسا" بولاية بورنو (شمال غرب).

كما أعلن أن الجيش قام بمصادرة كمية كبيرة من الأسلحة كانت موجودة في مخبأ تابع للجماعة.

ولم يوضح الجيش إن كان من بين الأشخاص الذين حررهم فتيات "دابتشي" المختطفات قبل أيام من قِبل الجماعة.

وتواجه الحكومة النيجيرية ضغوطًا شعبية متزايدة تطالبها بالرد على اختطاف الفتيات في "دابتشي"، وإثبات أقوالها حول هزيمتها للجماعة.

و"بوكو حرام" جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير 2002، يتمركز نشاطها شمال شرقي البلاد، وتمتد عملياتها إلى مختلف المدن النيجيرية علاوة على دول الجوار. وفي مارس 2015، أعلنت الجماعة ارتباطها بتنظيم "داعش" الإرهابي.

